El mandatario no quiere que sus ministros sean candidatos

Rosario - El presidente Mauricio Macri aseguró hoy que no quiere que los integrantes de su Gabinete Nacional se presenten como candidatos en las elecciones legislativas de octubre próximo. "Yo priorizo mucho responderle a la gente. Yo preferiría que se queden todos en sus tareas. Necesito que haya velocidad en la resolución de los problemas", sostuvo Macri, en declaraciones al canal 3 de Rosario. El jefe de Estado dijo que, en cambio, le gustaría que el titular de la UCR e intendente de Santa Fe, José Corral, compita en las elecciones legislativas en representación de esa provincia.



"Tiene un enorme compromiso como intendente de Santa Fe, pero la verdad que sería bueno para Cambiemos en Santa Fe que él asumiese ese rol (de candidato) pero todavía no se habló", sostuvo. De esta manera, la alianza Cambiemos podría evitar la interna en esa provincia, ya que Miguel Del Sel, quien fue el histórico candidato del PRO no participaría en los comicios legislativos. Cuando se le preguntó por si los candidatos de la coalición oficialista deben definirse en elecciones internas, el jefe de Estado respondió: "Depende el lugar, la situación, las PASO son una herramienta, puede ser que sirva para dilucidad cuál es el candidato que tiene más apoyo para representar a Cambiemos en cada distrito. No hay que estar cerrado". Al ser consultado si estaba dispuesto a "desprenderse" de algunos ministros teniendo en cuenta las elecciones legislativas, Macri aseveró que "no" y agregó que priorizaba "solucionarle los problemas a la gente". "Yo preferiría que se queden todos en su tarea. Les llevó todo un año entender la herencia que recibíamos, cuál era la tarea, con lo cual ahora lo que necesito es velocidad en la solución de los problemas porque hay mucha gente excluida y que la está pasando mal", sostuvo. Y agregó que "hubo mucha gente que puso el hombro, fue un año difícil, por suerte estamos creciendo, pero todavía falta mucho". Lo cierto es que varios ministros estaban en carrera para competir en las elecciones de medio término como Esteban Bullrich (Educación), Carolina Stanley (Desarrollo Social) y Jorge Triaca (Trabajo), quienes habían sido mencionados para buscar una banca en representación de la provincia de Buenos Aires. También se sugirió a los radicales Julio Martínez (Defensa), que podría presentarse por La Rioja, y Ricardo Buryaile (Agroindustria), por Formosa.