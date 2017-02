El presidente Mauricio Macri dijo hoy que "percibe" y "entiende" el descontento de los gremios ante la postura del Gobierno de propiciar un techo para las paritarias del sector estatal en función de la inflación prevista para este año, pero fundamentó que el objetivo es "controlar el gasto público" y llevarlo a "un nivel que pueda ser bancado". De cara a las próximas negociaciones salariales, el mandatario planteó que "estamos dispuestos a pagar la inflación, no podemos pagar por arriba", y sostuvo que en el gobierno nacional "estamos propiciando la paritaria del Estado, después, cada sector privado, hará su paritaria". En declaraciones a Canal 3 de Rosario, Macri señaló que "hay que entender que la Argentina tiene un problema severo, que es el nivel de pobreza, y una de las causantes de la pobreza ha sido la inflación", y ratificó que "aspiramos este año a tener una inflación, en el año, debajo del 20 por ciento". En ese sentido, el vicejefe de Gabinete Mario Quintana había adelantado días atrás que desde el Gobierno "lo que queremos es que la negociación paritaria 2017 tome como referencia la inflación de este año" y recordó que la pauta inflacionaria oficial es "de 17 por ciento". Por su parte, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, consultado sobre si el Gobierno le pone un techo a la discusión salarial, respondió hoy en diálogo con radio Mitre: "No existe techo. Creemos que la inflación va a ir bajando. No le ponemos número a la paritaria". "Uno de los criterios que adoptamos es que las paritarias se puedan llevar de una manera libre. El Ministerio de Trabajo tiene que volver a tomar la función de arbitrar entre las partes, pero también le pedimos a las partes que sean conscientes del enorme esfuerzo que está haciendo el conjunto de la sociedad", manifestó. En ese marco, Triaca pidió que "no nos excedamos en los pedidos ni tampoco verdugueemos a la gente" y abogó por "encontrar un equilibrio sano". Al respecto, consideró que "si vamos bajando la inflación, si ya hemos resuelto Ganancias, eso hay que tenerlo en cuenta" a la hora de discutir paritarias. Por otra parte, el ministro advirtió que se va a apelar el fallo de la Justicia que ratificó el aumento a los bancarios que el Ejecutivo había intentado frenar, al alegar que "se había negociado una suma puente a la que no habían adherido todas las cámaras empresarias". "Se trata de un fallo muy atípico por parte de la Justicia el último día de feria", cuestiono el ministro, al tiempo que confirmó que van a "recurrir" la decisión.