El mediocampista Carlos Auzqui pasó con éxito la revisión médica, ya es jugador de River y se pondrá a disposición del técnico Marcelo Gallardo para entrenar con el plantel. "Salió todo bien por suerte. No dudé en venir a River y voy a dejar todo para tratar de que siga ganando cosas. Me pone muy contento esta posibilidad", manifestó Auzqui a los medios a la salida de la clínica del barrio porteño de Belgrano. Auzqui, que llega de Estudiantes de La Plata, contó que firmaría por tres años y que "cuando mi representante me trajo una propuesta de Europa, porque había una oferta de Alemania, y de River, no dudé en venir". "Sé lo que es River y además fue una decisión personal. Mi familia empujó para que me quede acá, tengo una hija de seis meses y River es un club muy grande", agregó. Sobre su posición en la cancha, Auzqui explicó que "en Estudiantes me tocó jugar en varias posiciones ofensivas, en el último semestre lo hice de media punta, pero puedo jugar en ambos lados y retroceder. Yo jugaré donde me ponga Gallardo." Como una de sus "cualidades", el jugador de 25 años sostuvo que tiene "mucha entrega, puedo llegar al gol. Es un momento muy lindo para mí y para mi carrera, que me agarra en una etapa buena". Además, Auzqui aseguró que estará a disposición de Gallardo para jugar ante Lanús, rival del sábado por la Supercopa Argentina en el estadio Único de La Plata. "Depende del entrenador si me tiene en cuenta para los 11 o los 18. Yo voy a estar a disposición para jugar ante Lanús". El primer refuerzo de River en el mercado de pases de esta temporada pasó esta mañana por una clínica cercana al estadio Monumental para someterse a los chequeos médicos. El jugador surgido en Estudiantes de La Plata llega a River por un monto de 2.700.000 de dólares, más el préstamo de Augusto Solari por seis meses más (ya jugó en el "Pincha" en la última temporada) con opción de compra. Auzqui hizo toda su carrera en Estudiantes, debutó en 2010 de la mano de Alejandro Sabella como entrenador y terminó siendo titular con todos los directores técnicos que estuvieron en Estudiantes. Su puesto original fue de delantero, pero en el conjunto platense ocupó todas las posiciones de ataque y por las bandas.