La diputada nacional del Frente para la Victoria Mayra Mendoza advirtió hoy que los golpes que recibió ayer por parte de la Policía de Jujuy durante la última audiencia en un juicio contra la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, "es una muestra evidente de lo que se vive" en esa provincia. "Me duele todo el cuerpo", contestó Mendoza al ser consultada por cómo se sentía después de la represión que sufrieron dirigentes kirchneristas y de derechos humanos que ayer intentaron ingresar a la fuerza al tribunal donde se juzgó a Sala por un escrache al actual gobernador Gerardo Morales, en 2009. Sin embargo, la diputada manifestó: "El problema no soy yo, sino es la situación que se vive en la provincia de Jujuy: la inmoralidad de Morales de decir una cosa y no respetar el Estado de derecho en su provincia".



La diputada relató, en declaraciones a radio 10, que los incidentes comenzaron cuando un efectivo "manoseó a una concejal de Lomas de Zamora", a quien el policía le dejó "marcas en el pecho de cómo la tocó". "Cuando llegamos a la esquina del Tribunal, nos encontramos con un gran vallado y la Policía de Morales diciendo que no podíamos pasar. Este viaje estaba programado y con la defensa de Sala habíamos mandado el listado correspondiente de quienes iban a asistir", expuso Mendoza. Al respecto, agregó que "no había respuestas ni argumentos" para no dejarlos pasar "y una incitación permanente diciéndonos 'no van a entrar, váyanse'", por lo que concluyó que se trató "de una situación de tensión" que empeoró cuando "pasa la camioneta de un fiscal al Tribunal, abren las vallas y quedamos cuerpo a cuerpo con la Policía". "En ese momento de suscita una situación terrible porque un policía manosea a una compañera que es concejal de Lomas de Zamora, y le deja marcas en el pecho de cómo la tocó. (El secretario de Derechos Humanos de Santa Cruz) Horacio Pietragalla reacciona, lo empuja y la defiende y eso suscitó la situación de mucha tensión", narró. En cuanto a los golpes que recibió ella y que quedaron retratados en una foto que ayer se viralizó rápidamente en las redes sociales, contó: "Nos pegaban con todo. Y en un momento un policía me agarró del cuello y me dejó sin respiración". Frente a esta situación, Mendoza planteó que "lo que pasó ayer es una muestra evidente de lo que vive Jujuy todos los días" ya que, advirtió, "si a nosotros, diputados nacionales, miembros de derechos humanos, legisladores de la Ciudad, nos reprimieron tan violentamente como lo hicieron, qué les queda a los ciudadanos de Jujuy". En este sentido, apuntó que "hay un relato de lo que pasa y una realidad evidente que se oculta", por lo que consideró que ayer le tocó a ella "recibir algunos de los golpes, y a algunos compañeros también, pero muestra lo que se vive en Jujuy, y es lamentable". Para la diputada, en esa provincia "hay un estado permanente de querer condicionar a través del miedo", a la vez que aseguró que estuvo junto a un grupo de dirigentes "en el barrio Alto Comedero" -emblema de la Tupac Amaru- "y todo el tiempo pasaban autos sin patentes mirando qué hacíamos. "Si alguien tiene una remera de la Tupac la detienen. Así se vive allá", afirmó Mendoza, quien adelantó que hoy durante la sesión en la Cámara de Diputados en la que se van a discutir las reformas en el impuesto a las Ganancias, el bloque del Frente para la Victoria va a pedir cuestiones de privilegio para repudiar lo que pasó en Jujuy. "Lo del radicalismo jujeño es una de una impunidad total, terrible. Yo escuché a las diputadas de Jujuy en el recinto expresar el odio que tienen sobre Milagro Sala. Un odio que no comprende garantías constitucionales, que viola todo y genera miedo", cuestionó.