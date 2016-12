Stolbizer pide explicaciones a YPF por el nombramiento de un dirigente del PJ acusado de cobrar coimas

La diputada nacional Margarita Stolbizer (GEN) pidió informes a YPF por el nombramiento como director en la petrolera estatal del dirigente peronista chubutense Néstor José Di Pierro, imputado en la Justicia por el supuesto cobro de coimas en la ampliación de la concesión del yacimiento Cerro Dragón hasta 2037. "Di Pierro está imputado en la causa 2864/2014, donde se investiga el pago de coimas por más de 27 millones de dólares (...), habría reconocido ante terceras personas haber percibido una coima por la prórroga de la concesión del yacimiento de Cerro Dragón a favor de la empresa Pan American Energy", consignó la legisladora. Stolbizer sostuvo que el testigo Eduardo José Conde -actual diputado en Chubut por la alianza Cambiemos- declaró en la causa que Di Pierro le dijo: "Debés ser el único boludo que no cobró. Hubieron 40 palos verdes. (El gobernador Mario) Das Neves cobró 27 y el resto se repartió. Cobró Yauhar, cobré yo, que de paso me cagaron, y cobraron los diputados".



Di Pierro es un dirigente peronista de Chubut, que fue afín al kirchnerismo, y ocupó la intendencia de Comodoro Rivadavia. Basándose en el decreto presidencial 1172/2003 de acceso a la información pública, la diputada solicitó al presidente de YPF, Miguel Angel Gutiérrez, que haga pública "la nómina de candidatos propuestos para el cargo de Director que terminó por ocupar Di Pierro, tal como lo exige el estatuto" de la petrolera. Y, a la vez, que "se acompañe toda la documentación que obre en su poder en relación a la elección del Sr. Di Pierro, informándose el plazo de duración en el cargo de director Clase D de YPF SA" así como que "se informe si se ha tomado en cuenta lo prescripto por el Código de ética de YPF SA". Stolbizer recordó que el artículo 6.2.11 del mencionado Código prescribe las "medidas contra el soborno y la corrupción" y entre ellas mencionó que "los Sujetos alcanzados no podrán realizar ni ofrecer, de forma directa o indirecta, ningún pago en efectivo, en especie o cualquier otro beneficio, a cualquier persona al servicio de cualquier entidad". La diputada solicitó que el Comité de Ética de YPF evalúe "si la referida designación al cargo de director de la compañía, afecta el buen nombre de YPF SA. Ello sobre la base de que la existencia de sospechas o indicios de falta de integridad moral en las personas que integran el directorio, pueden generar un daño a la reputación de la empresa estatal". La causa penal se originó por una denuncia que radicó la diputada nacional Elisa Carrió (CC-Cambiemos), luego de una auto denuncia de British Petroleum, socia de Pan American Energy, y en ella se investiga al entonces gobernador Das Neves y al entonces ministro kirchnerista de Infraestructura y Planificación, Julio De Vido.