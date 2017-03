El director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), Jorge Todesca, aseguró hoy que "es posible" que el Gobierno logre cumplir con la meta de inflación del 18 por ciento para este año planteada por el Banco Central "si no hay otros aumentos de tarifas". Además, destacó que "en los últimos meses ha habido un repunte en el empleo registrado", al tiempo que admitió que "hay un crecimiento de las importaciones, de alrededor del 9 por ciento", focalizado "en bienes de consumo" como "en el calzado y en los textiles, que es del orden del 24 por ciento". En cuanto a la inflación de febrero, que fue de 2,5 por ciento, puntualizó que "está muy influida por el aumento de tarifas" que conforman "una burbuja que va a terminar de descargarse en marzo".



Sin embargo, puntualizó que "si no hay otro aumento de tarifas, debiera la tasa volver a niveles más bajos como los de enero", cuando la inflación fue de 1,3 por ciento. Consultado sobre si con estos niveles de aumentos el Gobierno va a poder cumplir con su meta de 18 por ciento de inflación, respondió que "a la luz de los resultados de enero, que no está contaminado por los aumentos de tarifas, uno puede decir que sí, es posible". En diálogo con radio Continental, señaló que el aumento en los precios de los alimentos "se ha morigerado" porque "están medio punto mensual abajo de lo que era habitual el año pasado", no obstante admitió que "son un punto de resistencia y se incrementan entre el 1,6 y el 2 por ciento mensual". Sobre la tasa de empleo, detalló "es el 42 por ciento de la población total", entre el trabajo registrado y en negro, y comparó que en los Estados Unidos "es del 60 por ciento". "Esos 18 puntos de diferencia significan 4 o 5 millones de personas más trabajando. Hay un problema estructural enorme que no lo generó este Gobierno, viene acumulándose, pero va a requerir un esfuerzo adicional", sentenció el titular del INDEC. A pesar de estos números, sostuvo que "en el corto plazo hay cifras que tienen cierta diferencia" ya que "en los últimos meses los trabajadores registrados ha habido un repunte".