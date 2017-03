El secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), Gerónimo Venegas, afirmó que "la CGT no está en condiciones de convocar a un paro" porque "quedó muy débil después del acto" de la semana pasada, que fue "copado por la izquierda". "No quiero ni pensar (qué pasaría) con todos los que no van a adherir al paro, con los negocios, y estos piqueteros que salen a romper todo...", sostuvo el dirigente. En declaraciones a la FM Futurock, Venegas se refirió a la marcha de la central obrera de la semana pasada, movilización que terminó con incidentes al no haber fijado la fecha para un paro general contra la política económica del Gobierno.



"La CGT quedó muy débil después del acto que hicieron, demostraron debilidad desde que la izquierda le copó el escenario y se llevaron el atril como un trofeo de guerra", señaló. Además, para Venegas, "no" es "conveniente que la CGT sin haber convocado a un comité confederal, lance una medida de fuerza. La CGT no está en condiciones de convocar a un paro, primero tendría que analizar bien lo que pasó el día de la movilización y no pudieron manejarla. Tienen que hacer un análisis".