Michetti reveló que Vidal quiere un candidato del riñón del PRO en la Provincia

La vicepresidenta Gabriela Michetti aseguró que la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, "estaría planteando" que la lista de candidatos del oficialismo en la Provincia para las elecciones legislativas la encabece "una persona que tenga más que ver" con "la historia en equipo del PRO". Michetti dijo que le parece "bien" la opción de la mandataria provincial, pero también la de ir con la diputada nacional Elisa Carrió, al destacar que "hay que respetar dónde las personas sienten que pueden dar lo mejor de sí". La vicepresidenta también indicó que "por el momento" le "sorprende" el respaldo que tiene la ex presidenta Cristina Fernández de cara a una eventual candidatura en la provincia de Buenos Aires porque "el gobierno anterior ha dejado un tendal de problemas y muy estructurales".



"Hay que tratar de entender estos fenómenos sin pelearnos con ellos", agregó la dirigente, quien señaló que "hay que tratar de ver por qué sucede esto y por qué no podemos representar mejor a un sector" que apoya a la ex mandataria. En cuanto al armado de listas del Gobierno para los comicios de octubre, sostuvo que en la reunión que mantuvieron el viernes distintos representantes de Cambiemos para discutir este tema "no" se han puesto "ideas sobre la mesa" sobre eventuales postulantes. Al respecto, agregó, en declaraciones a radio Cultura, que "fue una reunión muy prematura, todavía no se habló demasiado a fondo de las cuestiones electorales porque fue más de tipo arenga, de entusiasmo". "Yo no he hablado con María Eugenia, pero ella estaría planteando algo más de una persona que tenga más que ver con nuestra historia en equipo, la del PRO", reveló Michetti. Sin embargo, consideró que "hay que respetar a las personas de dónde se sienten que pueden dar lo mejor de sí", por lo que "si Lilita está tan convencida de que puede ir a la Provincia, habría que hablar con ella y respetar eso que siente". "A mí me parece bien cualquiera de las dos alternativas", enfatizó la funcionaria.