Stiuso declara como trestigo ante Bonadio en una causa contra Milani, Garré, Rossi y Puricelli

14.03.2017 | El ex espía fue citado por el magistrado en el marco de una investigación contra el ex jefe del Ejército.

El ex espía Antonio "Jaime" Stiuso se presentó en Comodoro Py para declarar como testigo en una causa contra el ex jefe del Ejército César Milani y varios ex ministros de Defensa kirchneristas por los fondos asignados a Inteligencia de esa fuerza armada Con un cambio de 'look' que lo hacía casi irreconocible -delgado, anteojos negros, cabello corto, y afeitada al ras- el ex director operativo de la SIDE concurrió al juzgado federal de Claudio Bonadio, que había cerrado este expediente pero debió abirlo por orden de la Cámara Federal. El propio Bonadio admitió esta mañana que "la causa no tiene mucho andamiento probatorio" y confió que la denuncia fue hecha por "el dueño o responsable del portal El Informador Público", Carlos Tórtora, a quien la Cámara Federal "no le dio el estatus de periodista" y obligó a revelar la fuente.



"La fuente es un general retirado que cuando vino a declarar dijo: 'De lo único que voy a hablar son de cosas publicadas' (en la prensa)", añadió el juez en declaraciones a radio Mitre. En la causa se denunció a ex autoridades del Ministerio de Defensa y del Estado Mayor General del Ejército, por haber diseñado a partir de 2008 un sistema (bajo el nombre "Proyecto de Ciberdefensa") destinado a realizar actividades de inteligencia interna prohibidas por la ley, en perjuicio de políticos y periodistas. Fueron imputados Milani y los ex ministros Agustín Rossi, Nilda Garré y Arturo Puricelli, entre otros.

Según la denuncia inicial, para "dar marco a tales maniobras, fueron indebidamente aumentadas partidas presupuestarias, se designó personal irregularmente y se adquirieron materiales tácticos y electrónicos". La Cámara Federal pidió la citación de testigos, entre otros, el propio Stiuso, "quien conforme invocó expresamente la fiscalía general, se refirió públicamente a eventos vinculados".