El Indio Solari lloró en su declaración ante la fiscal, pero admitió que dejaron entrar más gente al recital

El ‘Indio’ Solari declaró y lloró ante la fiscal varias veces no sin antes responsabilizar a la productora que le organizó el show por los dos muertos. Por ahora no surge que la firma sea del cantante tras los allanamientos realizados ni que tenga relación con él. La situación judicial de Solari podría complicarse sólo si hay vínculo comercial con la productora y si se demuestra que las muertes ocurrieron a raíz de las fallas de la organización. Si fuera así, el peor escenario para Solari sería la acusación por “homicidio culposo”, cuya pena máxima es de 5 años de prisión. Si bien el ‘Indio’ se desligó de los organizadores, trascendió que dijo que "son gente de confianza" y en su declaración habría admitido que se abrieron las puertas para que ingresen más personas al recital. En tanto, el fiscal Sobrino aclaró: “la declaración testimonial no descarta que el Indio Solari pueda ser imputado en un futuro”. Hasta el momento nada indica una relación comercial entre el ‘Indio’ Solari y la productora En Vivo de los hermanos Marcos y Matías Peuscovich. De los allanamientos realizados a la empresa aún no surgió un vínculo. Solari admitió en su declaración ante la fiscal que trabaja con esa ‘gente’ hace 10 años. Además del vínculo comercial se espera otro dato fundamental para el futuro de la investigación: determinar las causas de las dos muertes. Si estás se debieron a deficiencias en las organización se estará ante otro caso de estrago culposo. En sus dichos como testigo ante la fiscal Susana Alonso habrían surgido algunos detalles que complican la situación del cantante. Solari reveló que es "Es habitual que en determinado momento del show se abran las puertas del recital para que ingreso el público que no compró entradas". A su vez, el músico remarcó que "hace diez años" que trabaja junto a la empresa Vivo S.A., de Marcos y Matías Peuscovich. La investigación tiene por ahora una carátula: “Averiguación por causales de muerte”. Será clave determinar a partir de las pericias en qué circunstacias murieron Javier León y Juan Francisco Bulacio para definir si hubo responsabilidades directas o indirectas. Eso podría derivar en una imputación culposa o dolosa (que tiene penas más graves, ya que considera que hubo intencionalidad).