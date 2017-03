Ritondo responsabilizó a la productora por permitir el ingreso de más público

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristián Ritondo, responsabilizó a la productora que organizó el recital del Indio Solari en Olavarria, que terminó con dos muertos y varios heridos, por permitir el ingreso al predio en el que se realizó el evento de una mayor cantidad de personas a la que se había comprometido, mientras que la justicia allanó un hotel en busca de elementos para investigar el contrato entre la productora y el municipio. Ritondo, durante una conferencia de prensa en Olavarría, aseguró que "se dispuso un operativo de 1.134 policías acorde a lo que la productora firmó con el municipio en donde preveía el ingreso de 150.000 personas al predio, pero finalmente hay cálculos que dan entre 400.000 y 500 mil personas que fueron a ver el recital". "Esto fue un espectáculo privado, la productora es la encargada del control, el ingreso y la permanencia en el lugar", dijo Ritondo, quien detalló que "no se pudo organizar la ayuda que se solicitó ya que la misma se pidió cuando las personas estaban dentro del recital". El ministro mantuvo reuniones con la fiscal Susana Alonso y con el intendente Ezequiel Galli para coordinar las acciones de búsqueda de las personas que permanecen extraviadas y aseguró que los familiares denunciaron por redes sociales "cuando necesitamos que llamen al 911 o a una comisaría para activar los protocolos de búsqueda". En este sentido apuntó que se dispusieron rastrillajes en torno al predio donde se hizo el recital y en los arroyos cercanos para intentar dar con las personas que están siendo buscadas. La fiscal Alonso tomó declaración al intendente de Olavarría y analiza imputarlo por "incumplimiento de los deberes de funcionario público" por su responsabilidad en el caos generado en el recital del Indio Solari del sábado. Durante el concierto dos personas murieron y otras cinco seguían recuperándose de sus heridas, mientras un número no determinado de personas extraviadas eran buscadas por sus familiares y personal del Ministerio de Seguridad bonaerense. Galli aseveró que no asumía las responsabilidad de las muertes y culpó a la productora En Vivo SA por mentir en la cantidad de asistentes al recital, aunque fuentes judiciales aseguraron que la pesquisa apunta al contrato que celebró la comuna con esa productora, encargada de organizar el recital del Indio Solari. Es que el municipio actuó como "fiador" del predio donde se realizó el evento, que estaba judicializado, lo que también es cuestionado por el Concejo Deliberante local ya que el contrato debería haber sido aprobado por ese cuerpo. En este marco, también se investiga la responsabilidad de la comuna por la presunta "falta de controles" en la desconcentración de la multitud, calculada entre 300.000 y 400.000 personas. El Ministerio de Seguridad bonaerense identificó hoy como Juan Francisco Bulacio, de 36 años, de la localidad bonaerense de Garín, a la segunda víctima que murió durante el recital. El titular de la cartera aseguró que mañana llegarán a Olavarría refuerzos de diversas fuerzas de seguridad para intensificar los rastrillajes y detalló que ya se buscó en las morgues de Olavarría y de partidos cercanos por la aparición de cuerpos y el resultado fue negativo. "Necesitamos saber a quienes estamos buscando" destacó el ministro, quien detalló que "hay entre 70 y 80 personas alojadas en campings y hoteles, sabemos que hay versiones que indican que hay más persona fallecidas por eso queremos agotar los recursos para confirmar o no esa posibilidad". Ritondo destacó además que el Registro de Bebidas Alcohólicas (Reba) realizó una denuncia penal por la venta de alcohol cerca del predio, lo cual debería haber sido controlado por el municipio. "El municipio habilitó el predio para 150.000 personas y la cantidad de policías que había era la correcta para esa cifra" dijo Ritondo, quien destacó que enviaron 200 policías más que el que se dispuso en ocasión del recital del Indio Solari en Tandil. "Si la productora mintió en su declaración van a estar en problemas", aseguró Ritondo y detalló que era imposible organizar la llegada de refuerzos -que podían arribar desde Mar del Plata o desde las patrullas rurales- "a partir de las 21 cuando ya había mucha gente adentro del predio". Indicó que "las responsabilidades penales y civiles son de la productora" y aseguró que "sólo hubo denuncias formales de dos robos fuera del predio y las cuatro personas ya están detenidas". Además puntualizó que "mi mayor temor era la desconcentración" y aseguró que "se previeron operativos viales" pero indicó que "todo se descontroló a partir de que hubo una cifra superior a la que la productora declaró previamente" . La Justicia allanó el hotel donde se alojó Solari en Olavarría, para buscar allí elementos relacionados con el contrato que ligaba a la productora En Vivo SA con la comuna, por el cual el municipio actuó de fiador del predio La Colmena, en concurso de acreedores. En ese contrato, además de consignarse la cantidad de asistentes prevista, la productora se comprometía a pagar un canon de 300.000 pesos en dos veces para su uso durante el recital. Efectivos del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires realizaron rastrillajes en la zona del predio, situado a 19 cuadras del casco céntrico, y además en un arroyo cercano, los cuales se intensificarán a partir de mañana con la presencia de Gendarmería, buzos tácticos, policía local y Federal. En tanto, el pueblo de Olavarría recobraba su funcionamiento normal aunque aún hoy quedaban 210 personas en el Regimiento de Caballería, a la espera de retornar a sus hogares y otras tantas en la terminal de ómnibus.