Marcelo Sobrino, fiscal general de Azul, no descartó que "haya otras personas fallecidas" por el recital del Indio Solari en la ciudad bonaerense de Olavarría, donde hasta el momento se constató la muerte de dos hombres. Además, advirtió que "hay muchas posibilidades" de que la causa, caratulada "averiguación causales de muerte", cambie a "estrago doloso", figura penal que prevé una pena de prisión que oscila entre los 10 y los 25 años. "No descartamos que haya otras personas fallecidas", sostuvo Sobrino en diálogo con radio La Red.



El fiscal argumentó que, "habiendo personas desaparecidas", no se puede dejar de lado esa probabilidad. "Mi instrucción hacia la fiscal (de Olavarría Susana) Alonso y hacia todo el personal de la Fiscalía de Olavarría fue seguir investigando a través de todos los nosocomios, las morgues y en el terreno", finalizó. Durante el multitudinario recital de Solari del sábado último, murieron Javier León, de 42 años, y Juan Francisco Bulacio, de 36, mientras que decenas de personas seguían esta mañana sin ser localizadas por sus familiares. Sobrino, consultado sobre qué probabilidad hay de que la causa cambie a estrago doloso, respondió: "Hay muchas posibilidades, no estaría desacertado".