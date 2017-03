El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, advirtió que "no hay que tener dudas" de que el paro de los docentes bonaerenses tiene intenciones de generar desestabilización, porque "no hay ninguna voluntad de arreglar" por parte de los sindicatos. "Hay dirigentes que ponen palos en la rueda que quieren que al Presidente (Mauricio Macri) le vaya mal, aunque eso signifique que le vaya mal a todos los argentinos", enfatizó el funcionario luego de que los docentes decidieran sumar hoy otro paro de 24 horas. En diálogo con radio Mitre, Frigerio señaló que "acá la discusión es absolutamente política" y alertó que "se está poniendo de rehenes a los chicos".



Cuando le preguntaron si la huelga de los maestros tiene intenciones de desestabilización, Frigerio respondió: "No hay que tener dudas de eso, acá no se está discutiendo lo salarial". "Los docentes son empleados públicos de las provincias como son los policías, los médicos y los enfermeros. Hay 14 provincias que ya cerraron la paritaria, y estos dirigentes gremiales de la provincia de Buenos Aires llaman (a otros pares) para que se adhieran al paro porque no quieren quedar aislados y también llaman a los que están por cerrar", enfatizó Frigerio. Añadió: "No es verdad que la gobernadora (María Eugenia Vidal) es inflexible. Lo que se les propuso es un piso, es una paritaria sin techo, ya que el techo lo pone la inflación, hay una decisión de que los docentes no pierdan el poder de compra del salario". En ese sentido, el titular de la cartera del Interior recalcó que "acá no hay ninguna voluntad de arreglar" por parte del lado gremial. Frigerio se refirió así después que se ratificara un paro nacional de 48 horas por parte de CTERA, y la mayoría de los sindicatos bonaerenses de los maestros que ayer hicieron una huelga, sumaron para el martes una nueva medida de fuerza.