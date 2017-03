Un ex Secretario de gobierno de Olavarría responsabilizó al gobierno provincial y a la municipalidad

La Plata- El senador justicialista bonaerense y ex Secretario de Gobierno de Olavarría, Héctor Vitale dijo que la policía “actuó con ineficacia” en relación al recital del Indio Solari en aquella localidad bonaerense, y aseguró que hay "niveles de responsabilidad" que incluyen al gobierno provincial y a la municipalidad, que autorizó la realización del espectáculo. “Hay tres niveles de responsabilidad. Por un lado los organizadores del recital, pero también del Gobierno de la provincia de Buenos Aires porque la fuerza pública encargada de cuidar a las personas es la Policía Bonaerense, que actuó con ineficacia, y del Gobierno municipal que autorizó el recital”, afirmó Vitale. El legislador remarcó que “el comportamiento de los pibes fue ejemplar, intuyeron lo que estaba pasando y se cuidaron entre sí, e incluso muchos se fueron antes de que terminara el recital y evitaron una tragedia mayor, algo que no hizo ni el estado provincial ni el municipal”. En declaraciones a FM Cielo, Vitale recordó que hace 20 años, el entonces intendente de Olavarría, Helios Eseverri, prohibió la presentación del show “por cuestiones de seguridad”. “El motivo principal de aquel entonces fue que no teníamos la certeza de tener seguridad, tanto de los organizadores como de la provincia de Buenos Aires”, recordó el legislador.