Los metrodelegados apelarán ante la Corte por la quita de la personería

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (Agtsyp) anunció que presentará un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia contra la decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que revocó la resolución que otorgó la personería gremial a los metrodelegados en 2015 y advirtió que si son excluidos de la paritaria del sector tomarán "las medidas gremiales que haya que tomar". En una conferencia de prensa encabezada por los secretarios General y Adjunto del sindicato, Roberto Pianelli y Néstor Segovia, los metrodelegados informaron también que denunciarán el caso ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El sindicato repudió la decisión de la justicia del viernes último que devolvió la personería a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) al dejar sin efecto la Resolución 1601/2015 de la cartera laboral, por entonces a cargo de Carlos Tomada, a raíz de "irregularidades formales" detectadas en la gestión de la personería. Pianelli adelantó además que ya pidieron la convocatoria a la paritaria del sector y advirtió que si resultan excluidos de la negociación no dudarán "en tomar las medidas gremiales que haya que tomar". En la rueda de prensa que tuvo lugar en la sede de la Agtsyp, ubicada en Carlos Calvo al 2300 en el barrio porteño de San Cristóbal, los metrodelegados estuvieron acompañados por los dirigentes gremiales docentes Roberto Baradel y Eduardo López, y por el titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, quien calificó a la medida judicial como "un fallo de época". El fallo señala que, una vez "subsanadas" esas falencias, la cartera de Trabajo "se expida nuevamente en relación a la cuestión sustancial de la contienda", es decir si corresponde o no confirmar la personería gremial de los "metrodelegados". De esta forma, será el ministerio a cargo de Jorge Triaca el que deberá analizar ahora si le otorga o no la personería gremial a la Agtsyp, que había sido objetada judicialmente por la UTA, liderada por Roberto Fernández.