El intendente del municipio bonaerense de Olavarría, Ezequiel Galli, aseguró "no tener miedo" de ser destituido de su cargo, tras las dos muertes y los desbordes registrados en el recital de Carlos "Indio" Solari, y remarcó que dará todas "las explicaciones" si es citado por el Concejo Deliberante local. Galli, quien estimó que 400 mil personas estuvieron en Olavarría, reiteró que el Municipio "fue el fiador del predio" donde se realizó el recital y "no del espectáculo". "Teníamos previsto el control para 200 mil personas. Lo que pasó excede a cualquier tipo de control, era un malón de gente que venía por las rutas", señaló el jefe comunal de Cambiemos.



Al ser consultado en radio Mitre si tiene temor a que sea destituido de su cargo tras los hechos del fin de semana, Galli respondió: "No tengo miedo de una destitución, si tengo que dar explicaciones las voy a dar, no tengo nada que esconder". "La responsabilidad dentro predio es de la productora; yo tengo la responsabilidad de la ciudad", se defendió el intendente de Olavarría, quien enfatizó que el municipio cobra solo "la tasa de espectáculo" y brindó una "contraprestación" relacionado a poner en condiciones el terreno donde se llevó a cabo el evento. Galli explicó: "La habilitación que nosotros damos es por 200 mil personas, hace una semana la gente de la productora dijo que llevaba vendidas 80 mil entradas y ellos calculaban que como el año pasado en Tandil fueron 150 mil, ahora sería entre 170 y 180 mil. Por las dudas se hizo para 200 mil personas, la habilitación de bomberos se hizo por los metros cuadrados, que son 155 mil metros cuadrados". Con relación al día del recital, indicó que por cálculos de gente "especializada", pudo haber "llegado a 400 mil personas" el público que fue a Olavarría. "La Justicia tiene que determinar cuántas entradas se vendieron... Tenemos información extraoficial que se vendieron 325 mil entradas", recalcó el mandatario comunal. Admitió que decidió autorizar que se hiciera un recital de Solari, porque traería "un beneficio económico" en la ciudad, ya que el año pasado en Tandil fue mucha gente al espectáculo que brindó el ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. "Hubo comerciantes de la ciudad que vendieron como nunca en toda su vida", puntualizó. Ante el desborde de gente del sábado y por qué no se suspendió el recital, Galli declaró: "No podíamos frenar un espectáculo en el que había 400 mil personas. El remedio es mucho peor que la enfermedad". Dos hombres murieron y otras doce personas sufrieron heridas, tres de ellas graves, durante el multitudinario recital del rockero Carlos "El Indio" Solari en Olavarría, donde ayer decenas de jóvenes protagonizaron desmanes cuando se complicaba la salida del público desde esa localidad.