"No soy parte de la productora", afirmó Solari en calidad de testigo ante la fiscal Susana Alonso , pero deslindó a la empresa: "Siempre trabajé con ellos y nunca hubo problemas".



Además, según C5N, el músico se lamentó de lo que sucedió el sábado a la noche: "Yo paré varias veces el show. Estoy muy compungido con lo que pasó. Nunca me fui de Olavarría". Aún no se determinó la duración del testimonio del cantante pero sí se conocieron algunos detalles del contenido de su comparecencia ante la Justicia de Olavarría. El ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota ya trabajó en anteriores ocasiones con el grupo empresario liderado por los hermanos Marcos y Matías Peuscovich y aseguró no haber tenido problemas con ellos anteriormente. Sin embargo, la productora ya había tenido un antecedente trágico: en abril del 2011, un joven recibió un impacto de bengala en un cuello durante un recital de La Renga organizado por la compañía, entonces llamada Chacal Producciones. El hombre murió nueve días después y dio inicio a una demanda por daños y perjuicios contra el grupo de rock y contra la empresa.