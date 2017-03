La secretaria Gremial del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), María Laura Torre, afirmó que la solución al conflicto salarial docente en el mayor distrito del país "está en manos del gobierno nacional". Torre sostuvo que después de las declaraciones de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, quien tras el fracaso de las negociaciones del viernes último señaló que "la provincia está fundida", los docentes creen que "si no interviene el gobierno nacional, como lo ha hecho los años anteriores, es muy difícil que esta situación se resuelva". "La pelota está en cancha del gobierno, y creo que fundamentalmente está en cancha del gobierno nacional", afirmó la dirigente gremial en declaraciones a radio La Red. Asimismo, planteó: "Nosotros no somos necios, hemos trabajado muy bien con este gobierno el año pasado" . En tanto, tras plantear que "las paritarias hay que trabajarlas", Torre manifestó: "Este trabajo este año no se ha dado. El año pasado nos convocaron en enero y en febrero, pero hoy hay una intencionalidad (del Ejecutivo bonaerense) de pararse en el 18/19 por ciento y no moverse". "Hoy no hay clases, el martes lo vamos a discutir los seis sindicatos de la provincia de Buenos Aires", añadió Torre. Si los gremios bonaerenses deciden parar también mañana, la huelga se encadenaría con el paro nacional de miércoles y jueves lanzado por Ctera, pero la sindicalista descartó que se trate de un paro por tiempo indeterminado. "El gobierno bonaerense aún no nos dio una propuesta que supere lo pedido. No tenemos convocatoria de paritaria nacional, María Eugenia Vidal habla de una provincia fundida y tendría que pedir que intervenga la Nación", resumió. Además, Torre subrayó que fueron los gremios los que pidieron reunirse el sábado, tras el fracaso de la reunión del viernes, pero que finalmente no concurrieron a la reunión porque el gobierno "la transformó en una audiencia de conciliación obligatoria", lo cual consideró "una ilegalidad". Por último, la secretaria Gremial del Suteba criticó el ofrecimiento del viernes para recuperar la pérdida de poder adquisitivo del 2016 y comparó los 500 pesos no remunerativos ofertados con "una compra mínima de supermercado". "Estoy convencida de que la plata va a aparecer (para los docentes), porque la plata está", concluyó.