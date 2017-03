Frigerio dijo no estar sorprendido por las nuevas escuchas entre la ex presidenta y Parrilli

13.03.2017 | El ministro del Interior opinó que “la Justicia estaba a las órdenes del Poder Ejecutivo, el Congreso era una escribanía, no había República”, durante el gobierno kirchnerista. “Lo que podemos mostrar con más orgullo en este primer año de gestión es que ahora la Justicia es independiente y no depende de las órdenes del Poder Ejecutivo”, concluyó.

