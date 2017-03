El kirchnerismo, un caballo de Troya

La política, se sabe, es poder elegir inteligentemente entre el menor de los males. Maquiavelo lo dejó claro y los siglos no hicieron más que darle la razón. El Presidente, capaz de ser un hombre duro e inflexible de puertas para adentro, tendrá que apurarse en mover las piezas de un tablero que parece que empieza a descontrolarse. En las próximas semanas Macri introducirá cambios significativos en su gabinete con la excusa de ayudar a disminuir el gasto público. Habrá menos ministerios pero también habrá un mayor control de la gestión y un cambio que será notorio en la comunicación del Gobierno. La realidad empuja al líder del Pro a tomar decisiones en un campo de batalla política cada vez más enrarecido y violento. Macri le dio mucho dinero a las organizaciones sociales pero no consiguió que dejen de cortar las calles. Le devolvió los famosos fondos retenidos por el Banco Nación a los sindicalistas de la CGT pero no consiguió que no lo amenacen con un paro nacional después de dos marchas multitudinarias. El año electoral ya pesa más que cualquier gestión política y el Presidente debe entender que el kichnerismo se metió como un caballo de Troya en todos los ámbitos posibles y que hará lo que sea, primero para destruir su gestión y segundo, evitar a cualquier precio un posible triunfo de Cambiemos en las urnas. UN ANTICIPO El acto de la CGT de la semana pasada es una radiografía de lo que ocurre y seguirá ocurriendo. Horas antes la ex presidenta pidió sus seguidores que apoyaran la marcha cegetista a lo que desde el triunvirato respondieron que "por favor no los apoye más", pedido que se materializó cuando impidieron el acceso de Aníbal Fernández al palco principal. (El ex jefe de gabinete lo niega pero los testigos y los videos fueron demasiados). Sin embargo, La Cámpora y otras agrupaciones manejadas por referentes K buscaron copar el acto con la clara consigna de generar violencia para ponerle fuego a la situación social. Casi lo consiguen. Otro tanto intentaron al final de la marchas en el Día de la Mujer. Macri ya no tiene dudas y sus hombres fuertes como Marcos Peña, son conscientes que comenzó la guerra contra un kirchnerismo que debe batallar en varios frentes: su inserción en el PJ sin que se les noten las garras; no perder el control de los pocos intendentes adeptos que les queda en el conurbano, impedir que ex soldados de sus filas crezcan como posible debilitadores de la figura de CFK. Florencio Randazzo es un buen ejemplo y no quieren otro Massa y finalmente les queda Comodoro Py, la madre de todas sus batallas. Desde el PJ tradicional aparecen voces de cordura como la del Juan Manuel Urtubey que insiste en alertar que el peronismo debe reacomodar su estrategia separándose claramente de los doce años de gestión del matrimonio santacruceño. El mismísimo José Luis Gioja dijo que Cristina era un referente "pero la conducción del PJ la elegirán los peronistas en las urnas". Pero los K no van a bajar los brazos, y tras enviar a sus soldados más fieles al combate, como Roberto Baradel (aunque él lo niegue), Luis D"Elía, Fernando Esteche (un revoltoso alquilón vinculado a Cristina hasta en el caso Irán), Aníbal Fernández y Fernando Espinoza, el alkalde, buscarán dañar al Gobierno en todos los frentes. Sus legisladores no dejan de presentar denuncias en tribunales por cualquier motivo para intentar generar la desconfianza hacia Macri, buscando vincularlo a temas de corrupción y obligarlo a tener que salir a explicar cada caso. AGAZAPADOS Por su parte el mejor soldado de Cambiemos está en situación de riesgo. María Eugenia Vidal, el político con mejor imagen del país, puede perder fuerza con los temas, docentes, pobreza e inseguridad.

El apoyo de Elisa Carrió es, al menos, contradictorio y los consejos de Durán Barba son para tiempos de paz y amor. Macri piensa que esta semana podrá dar un golpe de timón para evitar el paro de la CGT, pero no lo tiene fácil y el apoyo de los Moyano parece que no alcanza. La vuelta del fútbol pondrá una nube sobre la realidad política que se torna cada día más caliente. Muchos, agazapados, esperan que el gobierno se debilite al extremo de poder ser más vulnerable a los ataques, por eso Macri deberá elegir el menor de los males y buscar soluciones alternativas que den resultados visibles y creíbles. El caballo de Troya ya cruzó la puerta, ya está dentro y la única ventaja que tiene el Gobierno, es que conoce la Historia. Ahora hay que ver si es capaz de cambiarle el final.