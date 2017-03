La secretaria gremial de Suteba, María Laura Torre, aseguró hoy que el conflicto que impidió el normal inicio del ciclo lectivo es "un tema de dinero" y advirtió que "si no aparece la plata" van a "un conflicto muy profundo". En ese marco, mientras cumplen un nuevo paro por 24 horas, admitió que no saben si mañana darán clases porque aun no fueron convocados por las autoridades provinciales luego de la reunión del viernes. "Es un tema de dinero, si no hay propuesta con dinero, es muy difícil. Va a aparecer, pero si no aparece, seguiremos en un conflicto muy profundo. Pero estoy convencida de que va a aparecer porque esa plata está", señaló la dirigente en declaraciones a radio La Red.



Torre insistió con que debe intervenir el Gobierno nacional para destrabar el conflicto ya que "la propia Gobernadora (María Eugenia Vidal) habla de que su provincia está fundida". Además, señaló que los gremios no son "necios" y recordó que el año pasado pudieron "trabajar muy bien" en las negociaciones paritarias. "La paritaria docente implica un trabajo y este año no se ha dado. Hay una intencionalidad de pararse en un lugar y no moverse", añadió. Consultada sobre la continuidad de las medidas de fuerza, la dirigente gremial admitió que no saben si mañana dictarán clases porque aun no fueron convocados por la Provincia y recién hoy volverán a reunirse los gremios. "No hablamos de un paro por tiempo indeterminado. En la provincia de Buenos Aires, desde Suteba tiene continuidad. Creo que el punto de finalización lo tiene que dar el Gobierno, la pelota está en cancha, fundamentalmente, del Gobierno nacional", aseveró. Por último, negó que los sindicatos no hayan asistido el sábado a una reunión convocada por la gestión provincial ya que "la transformaron en una conciliación obligatoria". Los gremios que integran el Frente Gremial Docente realizan hoy un nuevo paro por 24 horas luego de rechazar el viernes pasado una nueva propuesta de incremento salarial del 19 por ciento en tres cuotas y una suma no remunerativa de 500 pesos por cargo como compensación por la pérdida del poder adquisitivo durante el año pasado.