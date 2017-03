Llegaron a Retiro y a Constitución los trenes de los fanáticos del Indio Solari

Cientos de fanáticos del músico Carlos "Indio" Solari regresaban esta mañana a las terminales de trenes y ómnibus de esta Capital, adonde coincidían que "no hubo controles de nada" durante el recital en la ciudad bonaerense de Olavarría que terminó con dos muertos y al menos 12 heridos. En Constitución, adonde pasadas las 8 llegó el único tren semanal que pasa por Olavarría, los seguidores del líder rockero confirmaron a la prensa que había más gente de la permitida en el predio, adonde concurrieron 350.000 personas, y que se registraron "muchos empujones a la salida". "No hubo controles de nada", repitieron los asistentes al show del ex líder de Los Redonditos de Ricota, Carlos "El Indio" Solari.



A Constitución llegaron esta mañana 354 pasajeros provenientes de Olavarría. En la estación terminal de ómnibus de Retiro se registraba una situación similar. En el hospital de Olavarría, en tanto, había una lista de las personas que estaban siendo buscadas y que no fueron localizadas tras el recital, en el cual murieron Javier León (41), oriundo de Los Polvorines, y otro hombre cuyos datos no se difundieron.