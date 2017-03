La fiscal le tomó declaración al Indio Solari

La fiscal de la ciudad bonaerense de Olavarría Susana Alonso le tomó declaración testimonial al músico de rock Carlos "Indio" Solari por los incidentes ocurridos en el recital que brindó en esa ciudad, donde murieron dos personas. Por otra parte, el ex líder de Los Redondos acusó a "los medios" de comunicación de estar "vendiendo pescado podrido" por la "forma irresponsable y mezquina" en la que brindan información sobre los desmanes producidos en el recital de la ciudad bonaerense de Olavarría, según publicó en su cuenta personal de red social Facebook. A través de un comunicado firmado como "Virumancia", que es el nombre de la cuenta, pidió "no" creer en "todo lo que se dice", y dijo esperar que "con el correr de las horas todos vayan llegando a sus hogares". "Para las familias que esperan a los suyos: una vez más, de forma irresponsable y mezquina los medios están vendiendo pescado podrido", publicó Solari.



Por último, manifestó: "Por favor no crean todo lo que se dice. Esperamos que con el correr de las horas todos vayan llegando a sus hogares". Dos hombres murieron y otras doce personas sufrieron heridas, dos de ellas graves, durante un multitudinario recital del rockero Carlos "El Indio" Solari en la ciudad bonaerense de Olavarría, donde hoy decenas de jóvenes protagonizaron desmanes cuando se complicaba la salida del público desde esa localidad.