El ministro de Educación bonaerense, Alejandro Finocchiaro, advirtió hoy que "se comenzarán a aplicar las sanciones correspondientes" a gremios que no acataron la conciliación obligatoria pero el jefe de Suteba, Roberto Baradel, insistió en desconocer la medida y dijo que si convocan a los sindicatos fuera de ese marco "concurrimos inmediatamente". Luego de la reunión de ayer a la que solamente asistieron tres de los ocho sindicatos que intervienen en la discusión paritaria, el ministro reiteró que "de nuestra parte nunca está roto el diálogo" pero reprochó que "de parte d algunos gremios ya no se está hablando del salario docente". Ante esta situación, Finocchiaro advirtió que quienes desconozcan la conciliación obligatoria "se van a sustanciar los sumarios correspondientes y se comenzarán a aplicar las sanciones correspondientes".

"Estamos analizando todas las herramientas constitucionales y legales que tiene la provincia para poder cesar este estado de situación", dijo en declaraciones a radio La Red. Al repasar la propuesta que el gobierno le hizo el viernes a los gremios, Finocchiario recordó que "contempla una recomposición de 500 pesos en un cargo y mil pesos en dos cargos por la presunta pérdida de poder adquisitivo del año pasado" y de "una propuesta en tres tramos, 5 por ciento en enero, 5 en abril y 9 en septiembre, siempre ajustable por la inflación, además de una cantidad de dinero que iba de 1.500 hasta 3.750" pesos. Sin embargo, Baradel dijo sobre esa propuesta que "no solamente es insuficiente sino que perdemos poder adquisitivo del salario" y volvió a desestimar el fallo de la Justicia al sostener que "no está registrado en la Cámara". "Además se expidió por una cosa que el gobierno no le había pedido", por lo que adelantó que mañana "vamos a recusar a la Cámara". Consultado por cuál será la próxima reunión entre su gremio y el gobierno provincial, Baradel dijo que por ahora "no hay próxima reunión" pero aclaró: "Si el gobierno nos convoca hoy fuera del marco de esa conciliación obligatoria, nosotros concurrimos inmediatamente a ver si podemos encontrarle la solución a esto". El jefe de Suteba comentó en la misma radio que "hay algunos (en el gobierno) que creen que se tiene que resolver esto" pero "otros pretenden generar una suerte de guerra santa contra los docentes o han elegido la estrategia de confrontar particularmente conmigo". Para Baradel, la única posibilidad de solución al conflicto es que la nación asista con fondos a la provincia. "Yo creo que (la provincia) puede hacer un esfuerzo mayor, pero tiene razón en que no van a llegar si no interviene la nación", consideró.