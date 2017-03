Dos muertos y 12 heridos tras el recital del Indio Solari en Olavarría

Dos personas murieron anoche en una avalancha ocurrida a poco de comenzar el recital que el Indio Solari brindó en Olavarría, donde según la fiscal Susana Alonso "hubo prácticamente el doble de gente que se esperaba", a la vez que se registraron disturbios en la terminal de ómnibus y colapsaron las rutas en la desconcentración. De los dos fallecidos sólo pudo ser identificado Fernando Javier León, de 41 años ,oriundo de la localidad bonaerense de Los Polvorines, mientras que respecto del segundo, Alonso explicó que aún no se pudo establecer la identidad porque "no tenía documentos" y nadie lo ha reconocido. Por su parte, el intendente de Olavarría Ezequiel Galli, explicó en conferencia de prensa que los organizadores del recital tenían habilitación "para 200.000 personas" y "no para la cantidad de gente que asistió". "La tarea del municipio fue garantizar la seguridad fuera del predio y el operativo de salud, que en ningún momento colapsó, y se pudo atender a todos los heridos", dijo. La fiscal Alonso contó a la radio Con Vos que "las autopsias se estaban haciendo, pero aparentemente en uno de los casos es un infarto y otro un aplastamiento". En tanto, de la veintena de personas hospitalizadas a primera hora de hoy, sólo 12 permanecían internadas este mediodía en el hospital municipal Héctor Cura sobre las 11 de la mañana, aunque la lista se iba actualizando minuto a minuto. Matías Farfalia, uno de los amigos de Fernando Javier León, pidió "justicia" y que por la muerte del joven "pague El Indio Solari o el Intendente de Olavarría". "Lo que quiero es que hagamos una marcha con los vecinos de Los Polvorines porque esto o lo paga El Indio Solari ó lo paga el Intendente de Olavarría, porque la responsabilidad es más de él, pero alguien la tiene que pagar", afirmó. También oriundo de Los Polvorines, Farfalia contó que su amigo "era una excelente persona, trabajador, buen vecino y más que todo buen amigo". "Yo quiero que se haga justicia, no pueden meter muchas personas ahí (por el predio La Colmena), fue una desorganización de la seguridad", indicó. Ayer, el Indio Solari ofreció su primer recital después de haber anunciado que padece mal de Parkinson, lo que había generado gran expectativa en sus seguidores dado que durante todo este tiempo fueron muchas las especulaciones sobre la continuidad de sus esperadas "misas ricoteras", los multitudinarios shows en vivo que ofrece a razón de uno o dos por año. El recital de anoche había comenzado con normalidad sobre las 22, pero tras concluir el tercer tema -de acuerdo al testimonio de varios presentes- se produjo una avalancha que obligó al cantante a detener por 20 minutos el show. Según uno de los integrantes del operativo de seguridad de nombre Gaspar, la avalancha se produjo "a 20 metros del escenario" y "sobre el lateral que da al terraplén de tierra", durante "la primera pausa del recital". No obstante, las lesiones y sofocamientos por apretujones y caídas se habrían seguido produciendo a lo largo de todo el recital, durante el cual habrían seguido ingresando gran cantidad de personas sin entradas, y especialmente a la salida del evento. En declaraciones a Radio Con Vos, la fiscal de Olavarría Susana Alonso aseguró que "una de las causas" de las muertes puede haber sido "la sobreocupación" del predio La Colmena donde se desarrollaba el evento. "Todavía es muy precaria la instancia de la investigación, porque recién empieza, pero nos da la sensación de que el lugar estaba preparado para menos cantidad de gente", dijo la funcionaria judicial. La fiscal aseguró que los primeros cálculos indican que el lugar estaba en condiciones de albergar "200.000 personas, a lo mejor", mientras que "la estimación de (las imágenes registradas por) los drones, podría superar los 400.000". "No sé si todos tenían entradas ni cuántas vendieron. Pero sí, por lo que me dicen los peritos, viendo los drones, una de las causas pudo haber sido esa", dijo. Más tarde, Alonso le dijo a C5N que "lo que estamos manejando en este momento, es que había mucha más gente, prácticamente el doble de la que se esperaba". Alonso aclaró además que los muertos y lesionados se registraron dentro del predio, donde "la seguridad y organización estaba a cargo de los productores del evento". "Anoche fueron notificados los organizadores de que se iniciaron actuaciones penales por averiguación de causales de muerte y vamos a llegar a fondo para establecer las responsabilidades porque son vidas que se han perdido", dijo. Por su parte, la municipalidad de Olavarría emitió un comunicado para ratificar el número de fallecidos, donde aclaraba que solamente una de las personas que continúan hospitalizadas se encuentra en "riesgo de vida" por haber atravesado un "paro cardiorrespiratorio". Respecto de los lesionados, el texto explica que "presentaban patologías de diversa consideración", y ninguno revestía riesgo de vida, excepto por "una mujer identificada como Antonella Falcon, quien producto de un paro cardíaco se encuentra en terapia intensiva. Por otra parte, alrededor de 20.000 personas procedentes del conurbano bonaerense seguían esta tarde varadas en la ciudad de Olavarría, al no contar con los medios de transporte para regresar a sus domicilios. El comandante del destacamento de Bomberos de Olavarría Julio Colman, calificó a la situación como “complicada” por las personas que aún “quedaron adentro de lo que es el casco urbano, unas 20.000 personas dando vueltas con algunos disturbios, más que todo la gente que está parada acá y quiere irse, la mayoría, gente del gran Buenos Aires". La zona de la terminal de ómnibus de la localidad bonaerense de Olavarría vivió hoy por mañana una situación caótica, con la presencia de personas alteradas que provocaron disturbios, saqueos y el incendio de dos contenedores con basura. Fuentes policiales indicaron que las llamas fueron iniciadas por personas que reclamaban en la terminal un transporte para regresar a sus lugares de origen, después de que hubiera una reprogramación de los servicios de autobuses.