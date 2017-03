Se tensa el conflicto docente en la Provincia: los gremios mayoritarios no se presentaron a la conciliación

La Plata - Los gremios docentes mayoritarios de la provincia de Buenos Aires no se presentaron hoy a una audiencia convocada por el gobierno bonaerense, en el marco de la conciliación obligatoria, por lo que las autoridades advirtieron que "el paro del lunes es ilegal". En la reunión que comenzó antes del mediodía en la sede del Ministerio de Economía bonaerense estuvieron representantes de Soeme, Amet y UPCN, que acordaron acatar la conciliación obligatoria, por lo que el lunes volverán a las aulas y seguirán con la negociación paritaria. En tanto, no asistieron los gremios mayoritarios Suteba, FEB, Udocba, Sadop y ATE, quienes argumentaron que la reunión "era de carácter de conciliación obligatoria" y no para discutir los salarios; mientras que el intervenido UDA estuvo presente pero sólo pudo presentar un documento en el que confirmó que iba a seguir adelante con la medida de fuerza.



Tras el encuentro, los ministros de Trabajo, Marcelo Villegas; de Economía, Hernán Lacunza; y de Educación, Alejandro Finocchiaro, destacaron el acuerdo con los tres gremios y expresaron su enojo por la ausencia de los otro cinco espacios que conforman el Frente de Unidad Gremial. Lacunza enfatizó que "la conciliación ya está vigente y continuará hasta el 27 de marzo", por lo que advirtió que "el paro del lunes bajo conciliación obligatoria será ilegal". Frente a esta situación, los funcionarios provinciales advirtieron que podrían recaer sanciones económicas y hasta administrativas sobre los gremios que continúen con las huelgas programadas para el 15, 16, 21 y 22 de este mes. A pesar de esta advertencia, el jefe del gremio docente bonaerense Suteba, Roberto Baradel, confirmó que la semana próxima en la provincia los educadores "continuamos con las medidas" de fuerza y desconoció la conciliación obligatoria. El ministro de Trabajo bonaerense aseguró que van "a seguir dialogando con los que quieran dialogar", al tiempo que puntualizó que la conciliación se ha tomado "para salvaguardar a las familias y al derecho de los niños a la educación". Lacunza también cuestionó que el recurso de los gremios mayoritarios "de decir no fui a la reunión porque no me notificaron, a esta altura, es inconsistente". El ministro de Educación reprochó que "el que quiere dialogar, dialoga, y el que no quiere dialogar, no dialoga". "Seguiremos en la vocación de restablecer la prioridad de volver a las aulas en la brevedad", sentenció Lacunza en la puerta del Ministerio de Economía bonaerense, quien aseguró que el gobierno bonaerense va a destinar recursos a la educación "que a priori estaban destinados a obras no menos importantes". Desde el Frente de Unidad Gremial dijeron que analizan "con los abogados de los sindicatos" la posibilidad de realizar un planteo ante el reciente fallo de la Cámara de Apelaciones que ratificó la conciliación obligatoria. Baradel puntualizó que ante estas nuevas resoluciones de la justicia en torno a la conciliación van a "hacer una presentación correspondiente y continuamos con las medidas". La jefa de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini, justificó los nuevos paros de la semana que viene, al señalar que la propuesta de aumento del gobierno en torno a un piso del 19 por ciento de incremento ajustable por la inflación más una suma compensatoria de 500 pesos por cargo fue rechazada porque fue "la misma que hicieron anteriormente".