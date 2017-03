Vecinos de Hudson cortan el servicio del tren Roca

Decenas de manifestantes se instalaron hoy sobre las vías del ferrocarril Roca, a la altura de la estación Hudson, para lograr que el tren tenga una parada en esta localidad bonaerense y señalaron que el servicio allí no se cumple. "Hace un año y seis meses que estamos esperando una estación", señaló uno de los voceros de la protesta y reclamó "al menos andenes provisorios para que la gente no pierda cinco horas para viajar a Buenos Aires o a La Plata". Los manifestantes, con banderas y batiendo palmas, se instalaron esta mañana sobre las vías ferroviarias para reclamar a la empresa que disponga una estación para que los vecinos de la zona puedan tomar el tren a diario.



Los vecinos cuestionaron a las administraciones de Cristina Fernández y Mauricio Macri por no terminar a tiempo la estación Hudson al señalar que desde 2015 "fueron haciendo por etapas la electrificación y largando los trenes". Pero, "el grave problema es que acá en Hudson hay una estación de transferencia muy grande para doce pueblos de los alrededores que tienen que venir obligatoriamente a tomar el tren" y "no hay ni andenes provisorios", dijo al canal de noticias TN Martín Rodríguez, uno de los manifestantes. Los vecinos reclamaban, en ese marco, que la empresa termine las obras para que puedan tomar el tren en esa localidad. Al respecto, Rodríguez explicó que hay "andenes provisorios en todas las estaciones, menos en Hudson y en Pereyra". "Les interesa más la política que se pueda extender el servicio", apuntó y se preguntó que ante la gran cantidad de usuarios que tiene el servicio en esa ciudad "cómo el tren no va a parar en Hudson". Rodríguez apuntó que "nos reunimos con la empresa pero no les interesa" y anunció que el lunes se reunirán con el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.