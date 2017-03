11.03.2017 | El vicejefe de gobierno porteño, señaló que Ernesto Sanz "es un tipo espectacular, brillante. No puede estar ese hombre en su casa" aunque apuntó que actualmente "esté asesorando al Presidente sin ocupar un lugar" en el gabinete.

El vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, confió que le "encantaría" que el dirigente radical y co-fundador de Cambiemos, Ernesto Sanz, se sume oficialmente al gabinete nacional o ingrese al Congreso porque "es un tipo espectacular, brillante" que "no puede estar afuera" de la gestión de Mauricio Macri. "Me encantaría que se sume", manifestó Santilli respecto del ingreso formal de Sanz al Gobierno, de lo cual hubo versiones en los últimos días, o que retorne al Parlamento, donde hasta 2015 fue senador nacional por Mendoza. Santilli señaló que Sanz "es un tipo espectacular, brillante. No puede estar ese hombre en su casa" aunque apuntó que actualmente "esté asesorando al Presidente sin ocupar un lugar" en el gabinete.



En un reportaje publicado en el diario "La Nación", el vicejefe de gobierno porteño fue terminante al confesar que "yo abogo porque Ernesto esté de nuevo con nosotros. No digo que no está, pero que esté en la cancha". Preguntado sobre si cree que Macri piensa de igual, Santilli dijo estar "convencido de que sí, lo escucha mucho a Ernesto". Además recordó que "Ernesto Sanz es uno de los socios fundadores de este espacio junto a (Elisa) Carrió" e insistió en que le "encantaría que se sume" al Gobierno.