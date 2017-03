La vicepresidenta Gabriela Michetti indicó que "no cree" que el dirigente radical Ernesto Sánz sea designado para formar parte del Gabinete nacional porque, sostuvo, "tiene un rol hoy que es mucho más importante que tener un ministerio". "Ernesto es como mi hermano y no creo que entre como ministro por una sencilla razón, porque él tiene un rol hoy que es mucho más importante que tener un ministerio, es el rol de estar muy cerca del Presidente, es una de las personas de mayor confianza y que puede jugar en toda la cancha", planteó. En declaraciones al canal América TV, la vicepresidenta se refirió así a los trascendidos periodísticos que indicaban que el excandidato presidencial de la UCR pasaría a integrar el Gabinete.



En tal sentido, Michetti reconoció que escucho "muchísimo esta semana" ese rumor, pero desestimó esa posibilidad al señalar que Sánz "está ayudando todo el tiempo, yendo de un tema a otro y esa amplitud no la tenés si te metés en un ministerio". Por otra parte, la vicepresidenta se refirió al rol que ocupa la diputada nacional Elisa Carrió dentro de Cambiemos y advirtió que "este no es un gobierno que necesite un sello ético de parte de Lilita". "Somos un grupo político que viene trabajando en la política hace 14 años ya, que gobernó 8 años la ciudad con Mauricio (Macri) y ahora con Horacio (Rodríguez Larreta). Ya hace rato que estamos trabajando en cosas que tienen que ver con licitaciones y la verdad que no tuvimos problemas de corrupción", indicó. En tal sentido, agregó: "Siempre pensar que hay una persona que es el sello ético me parece que eso no está bien. No me gusta que me digan que necesito de afuera un sello ético porque soy absolutamente ética, desde la punta de pelo hasta la punta de mi pie".