La vicepresidenta Gabriela Michetti aseguró que respalda "absolutamente" la postura de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, frente al conflicto docente porque, indicó, responde a una "responsabilidad social, económica, política e institucional". "Imaginate lo fácil que sería para nosotros decir 'le damos 25, le damos 30 por ciento'. Sería fantástico, porque el gobierno estaría de parabienes. Tenemos una elección en octubre, lo lindo que sería", planteó Michetti en declaraciones a América TV. La vicepresidenta remarcó que "absolutamente" apoya la postura de Vidal, quien ayer ofreció un incremento del 19 por ciento en tres cuotas y sumas compensatorias, que fue rechazado por los gremios docentes.



Michetti indicó que en el gobierno "no sienten como una guerra" a la discusión salarial en el territorio bonaerense y subrayó que "la banca" a la gobernadora Vidal. "Absolutamente, pero no porque hay un emperramiento, sino porque hay una responsabilidad de asumir que es la responsabilidad de liderar un país que tiene que ordenarse para poder sostenerse", amplió respecto a su aval a la mandataria provincial. Michetti remarcó que dentro de Cambiemos "no hay internas en absoluto en esto porque hay una convicción total de la responsabilidad". "Tensiones en el partido hay siempre, pero no internas en este tema porque es un tema de responsabilidad social, económica, política, institucional", insistió.