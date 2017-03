El arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, cuestionó el paro docente que impidió el inicio normal de clases en la provincia de Buenos Aires al señalar que la razón de fondo "es ideológica" y lamentó que la decisión sindical "mantiene de rehenes a cuatro millones y medio de niños". "Se puede protestar de otras maneras", sostuvo el prelado y consideró que "lo que ocurre indica el subdesarrollo sociocultural de la Argentina". En otros países, apuntó, "se protesta de otra manera. Por ejemplo, se protesta trabajando más horas de las debidas o poniéndose una vincha en la cabeza, con una leyenda sobre el reclamo o lo que fuere, pero no está bien dejar a los chicos sin clase".



El arzobispo platense lamentó que con las huelgas de la semana pasada y las anunciadas para la próxima "vemos que los sindicatos de la Provincia de Buenos Aires mantienen de rehenes a cuatro millones y medio de niños bonaerenses. ¿Por qué?". "No niego que haya razones para reclamar, pero la razón del paro es ideológica en el fondo", acotó.

Tras resaltar que se había formado en la escuela pública, Aguer dijo que recordaba "el nombre de todas mis maestras" pero "no recuerdo que nunca haya habido un paro". "No sé si los sueldos de los maestros eran buenos en aquella época, ignoro si existían y actuaban sindicatos del sector. Había maestros y profesores, no "trabajadores de la educación", añadió desde su programa de esta mañana por Canal 9. Y, señaló: "Lo que ocurre es esto y lo digo con todo respeto: los sindicatos docentes utilizan en su relación con el poder un esquema que es de tipo dialéctico, de enfrentamiento, de lucha, cuyo origen ideológico es bien conocido. No viene al caso examinarlo ahora. Es un esquema de poder en todo caso, y las víctimas son los niños". "Los niños, los escolares bonaerenses no tienen por qué verse privados de las clases. Llama la atención la pasividad de las familias, que tendrían que manifestarse con toda claridad para exigir a los gremialistas: 'no señores, acá las clases tienen que empezar el día que tienen que empezar'", agregó.