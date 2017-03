11.03.2017 | El jefe de Gabinete apuntó a los dirigentes ligados al kirchnerismo y aseguró que al actual gobierno le hicieron más huelgas "en 15 meses, que en los últimos 12 años". Ratificó que "no tiene sentido la paritaria nacional", en referencia al reclamo que hacen los maestros de cara a una recomposición salarial.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, atribuyó hoy a una "cuestión político electoral" los nuevos paros lanzados por sindicatos nacionales docentes y, al apuntar a los dirigentes ligados al kirchnerismo, aseguró que al actual gobierno le hicieron más huelgas "en 15 meses, que en los últimos 12 años". "La búsqueda de nacionalizar el conflicto tiene más que ver con una cuestión político electoral" que con un reclamo salarial, advirtió Peña y habló de "especulación personal" por parte de algunos dirigentes del gremio de los maestros. Al ratificar que "no tiene sentido la paritaria nacional", en referencia al reclamo que hacen los maestros de cara a una recomposición salarial, Peña pidió a los docentes continuar el diálogo con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y de los otros distritos con los "chicos en clase".



"Una paritaria nacional donde no hay docentes que dependan del Gobierno no tiene sentido y, a esta altura, es una excusa para tratar de nacionalizar (un conflicto) en un contexto donde se están haciendo más paros nacionales a este gobierno en 15 meses, que lo que se hicieron en los últimos 12 años", disparó, en declaraciones a radio Mitre. En ese punto, advirtió: "Sabemos que varios de los dirigentes principales del sindicalismo docente responden al kirchnerismo, son parte de esa lógica; los respetamos, no los descalificamos por eso, pero pedimos que den un debate electoral en lo electoral y que, mientras, los chicos estén en la clase". Horas después de que los gremios nacionales docentes Ctera y UDA convocaran a un paro sorpresivo para los próximos 15, 16, 21 y 22 -extendiendo así el conflicto-, el funcionario macrista reafirmó que las provincias hacían "las ofertas posibles dentro de un contexto de enormes restricciones presupuestarias". En ese escenario, insistió en exhortar a los gremialistas a que "no usen como excusa la paritaria nacional y que los chicos estén en el aula". "El método del paro no es algo que ha sido muy constructivo, la escuela pública se ha ido privatizando por esta política de paros", alertó y señaló que esa modalidad de lucha "no ha ido al corazón de la situación que es la calidad educativa". Cuando se le preguntó si veía una cuestión política en las demandas salariales de los maestros, el jefe de Gabinete remarcó: "No tengo ninguna duda que hay especulación personal de algunos de los dirigentes". "Hay una vocación de no resolver el conflicto, no les interesa discutir (reivindicaciones salariales), ese no es el punto. Están discutiendo otra cosa; es válido, pero hay que hacerlo en otro contexto y con los chicos en el aula", insistió. Peña respaldó el mensaje de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, que ayer defendió el aumento ofrecido a los docentes al afirmar que la provincia estaba "fundida". "Por supuesto, éste es el punto central, nos dejaron un país fundido en términos del presupuesto público", sostuvo el ministro coordinador, al avalar las palabras de la mandataria provincial. El funcionario expresó que de lo que se trata es de "reforzar los gastos sociales, no se pueden inventar recursos y ellos (por los sindicalistas) lo saben muy bien. Debe haber un debate sincero". "La pauta de un aumento del 18 por ciento fue un acuerdo de los gobernadores, que la mayoría no son de Cambiemos. Y si esa pauta no se cumple, los acuerdos prevén un gatillo que aumenta los salarios según la inflación", destacó.