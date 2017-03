Visto y oído

Randazzo I

Uno de los dirigentes con protagonismo en los medios es el ex ministro de Transporte, Florencio Randazzo. El ex funcionario de Cristina Fernández tiene como vocero al secretario de la Unión Ferroviaria, Sergio Sasia, con el que visitó a comienzos de la semana última obras de electrificación del Ferrocarril Roca en City Bell. Aparecieron ambos con trabajadores del ferrocarril en imágenes que circularon por todas las redacciones. La jugada sorprendió al ministro actual del área, Guillermo Dietrich, quien cree tener buena relación con Randazzo, pero fue el último en enterarse. Randazzo II Además de fuerte protagonismo mediático, Randazzo se ha convertido en el principal misterio de la interna peronista. Muchos voceros político y periodísticos anticiparon que competirá, pero él nunca lo dijo en público. El problema no es que compita o no, si no cómo lo hará, con o en contra del cristinismo. Hay intendentes que creen que no está en condiciones de vencer a CFK o a quien ella ponga como candidato y que terminará llegando a un acuerdo: para él la candidatura a senadora nacional y para el cristinismo una fuerte presencia en las demás listas. Baja intensidad La vicepresidente Gabriela Michetti emprenderá entre el 20 y el 23 de marzo una visita oficial a Australia. Será acompañada por el vicecanciller Pedro Villagra Delgado, ex jefe de gabinete de Susana Malcorra, se desempeñó durante el kirchnerismo como embajador en ese país. A pesar de la importancia de la comitiva oficial y del ambicioso objetivo de formar una OPEP de países mineros que anunció la vicepresidenta, hubo varios funcionarios que desistieron de la excursión. Según trascendió en "la casa", el poco interés por acompañar a Michetti obedeció a lo modesto de la agenda. Panamá Papers El caso denominado Panamá Papers que un diario usó para vincular a Mauricio Macri con el presunto delito de lavado de dinero proveniente de coimas comenzó a resquebrajarse. Primero la UIF informó al juez que investiga que no hay elementos que permitan vislumbrar la hipótesis delictiva de lavado. En segundo lugar, la Cámara de Casación criticó al juez responsabilizándolo de la pérdida de rumbo de la investigación. También revocó su decisión de permitir al senador Pino Solanas intervenir en la causa. Se espera que ahora la defensa de Macri plantee la nulidad de la investigación.