Thriller exasperante

La última salida Por Federico Axat

Destino. 447 páginas La última salida, del argentino Federico Axat, es un thriller trepidante, ágil, con altas dosis de intriga y tensión. La historia comienza con Ted McKay, el protagonista de la novela, a punto de tomar un camino sin retorno, con la pistola en la mano y dispuesto a volarse la cabeza. En ese momento se oyen golpes en la puerta y la voz de un hombre pidiéndole que abra. Ted encontrará encima de su mesa una nota que no recuerda haber escrito en la que se lee "Abre la puerta. Es tu última salida". Algo le insta a abrirla, y entonces el hombre que está fuera de la casa le pide que no se pegue un tiro, no sin hablar antes con él. Va a recibir una propuesta increíble y a partir de ahí, la historia entra en un vertiginoso laberinto lleno de preguntas que obligarán al lector de plantarse ante un verdadero desafío en busca de anticipar el final, ciertamente desconcertante a punto que la editora advierte en la tapa que por favor nadie lo cuente. Los personajes están muy bien definidos, los que juegan un rol importante y los otros y lo mágico es que será difícil determinar si son una u otra cosa hasta después de leer varias páginas. Empezando por Ted, cuyo desarrollo es absolutamente brillante, un hombre al que se entiende en casi todo momento, y cuando no es así, la propia lógica del relato pondrá luz a las dudas. Lynch, Blaine, Roger, Laura Hill, Wendell y Mike son los que ayudarán al protagonista a seguir su camino, abrir las puertas que se le presentan a lo largo de la historia. Importa que el lector preste atención a los pequeños detalles, hechos tan minúsculos e imperceptibles que muchas veces pasan a ser el leitmotiv de la historia. Un simple comentario, un gesto o una imagen pueden ser la pieza fundamental de todo el engranaje de la novela, que Axat encaja con exasperante precisión. El libro juega con el lector, lo marea, lo despista y lo confunde hasta el final.