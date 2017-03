Asesinos en la era del 4G

Yo soy el arma Por Allen Zadoff

Numeral. 333 páginas Benjamin parece un nuevo estudiante más. Llega a una nueva escuela, hace amigos y se siente como pez en el agua usando celulares y otros dispositivos electrónicos. Pero detrás de esa imagen común y corriente se esconde un frío asesino, que no duda un instante en acabar la misión que le han encomendado. Así, entre intrigas y mucha acción se sitúa la trilogía Yo soy el arma que en su primer libro Asesino anónimo cuenta cómo el chico ingresa al "Programa", una organización secreta a partir de la muerte de sus verdaderos padres. Y tras un duro entrenamiento, sus nuevos tutores a quienes llama "madre" y "padre" le irán asignando misiones criminales. Lo novedoso de esta historia en que mientras en este tipo de sagas de corte juvenil, el protagonista suele ser un héroe o heroína que defiende a buenos de malos, Zadoff crea un personaje que a priori, se presenta como un homicida sin compasión. Como un autómata, cumple lo que se le ordena. No aparecen sentimientos ni actos de bondad. Atrapado por una vida solitaria, se comunica con sus jefes por medio de aplicaciones camufladas en modernos smartphones o consolas de juegos. Salta de misión en misión sin remordimientos. Sin embargo, las dudas aparecerán a partir de la misión más difícil que le ha tocado: matar al alcalde de Nueva York. Para ello deberá acercarse a su hija, Sam, una bella joven por quien experimentará sentimientos que hasta ese momento no conocía. Con intriga, buen ritmo y un lenguaje actual, el autor logra una novela entretenida. Una buena introducción para conocer la vida de un chico de 16 años, que deja planteados interrogantes interesantes que se develarán en misiones futuras.