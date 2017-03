La justicia laboral le revocó la personería gremial a los metrodelegados

La Cámara Laboral revocó una decisión del Ministerio de Trabajo durante el kircherismo que había concedido personería gremial a los denominados "metrodelegados" y le ordenó a la propia cartera laboral, ahora en manos del macrismo, que subsane errores de procedimiento y se pronuncie nuevamente. Fuentes judiciales informaron que la Sala Segunda de la cámara, con las firmas de los jueces Graciela González, Miguel Angel Pirolo y Miguel Ángel Maza, resolvió un planteo de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), justamente el gremio que está en disputa por la representación de los trabajadores con la Asociación de Trabajadores de Subtes y Premetro (AGTSyP). El fallo revoca la resolución número 1601 del Ministerio de Trabajo durante la gestión de Carlos Tomada y dispone "devolver las actuaciones a la sede de origen para que, una vez subsanadas las irregularidades formales señaladas y luego de haber cumplido rigurosamente con las reglas adjetivas aplicable, se expida nuevamente en relación a la cuestión sustancial de la contienda".



Ello significa, en los hechos, que cesa la representación gremial de los "metrodelegados", pero esa decisión no es definitiva, pues la cartera laboral podría eventualmente volver a concedérsela. El metrodelegado Néstor Segovia, de la Línea C, anticipó que "esto no va a quedar así, vamos a apelar. Venimos peleando hace años, tenemos los papeles en regla y somos mayoría (en la representación de trabajadores del subte). Estamos bastantes preocupados, pero no está muerto quien pelea". "El proceso seguido en la sede administrativa no se respetaron tales pautas adjetivas, lo cual conlleva que no se ha resguardado el derecho de defensa de la recurrente con la intensidad que exige la ley", sostuvieron los jueces, al aceptar el reclamo de la UTA. "Sin perjuicio del análisis que pueda efectuarse acerca de la facultad del Ministerio de Trabajo para cotejar el cumplimiento de ciertos recaudos ante un pedido de desplazamiento de personería gremial, lo concreto y jurídicamente relevante es que las pruebas valoradas en la resolución recurrida han sido obtenidas sin la participación de la UTA", añadieron. Esa violación de las normas administrativas llevó al tribunal a descartar la validez de la personería gremial otorgada a los metrodelegados. Ahora, el proceso se iniciará nuevamente, pero esta vez atribuyéndole una participación mayor a la UTA, para que exponga las razones por las cuales reivindica la representación gremial para sí, en desmedro de lo que sostiene la entidad que nuclea a los trabajadores del subte. El fallo sólo es apelable ante la Corte Suprema de Justicia. En declaraciones a Crónica TV, Segovia denunció que la resolución judicial es "una maniobra del gobierno" de Mauricio Macri y sostuvo que "es un golpe a los trabajadores" que "venimos luchando hace años" y es "algo totalmente injusto". "Oh casualidad que esta semana nosotros mandamos a discutir la paritaria, porque estamos pidiendo (un aumento) arriba del 30% y hoy nos llega esta notificación", subrayó el sindicalista. Respecto a la disputa que AGTSyP mantiene con la UTA por la representación, resaltó que "nosotros tenemos todos los papeles en regla: somos mayoría, fuimos a la compulsa (del padrón de afiliados) y nos ganamos merecidamente (la personería gremial)". "Que hoy la Justicia tome determinaciones arbitrarias contra los trabajadores la verdad que es un papelón", consideró Segovia, anunció que por el momento "no vamos a tomar ninguna medida de fuerza" y anunció que "el lunes o martes daremos una conferencia de prensa". AGTSyP consiguió la personería gremial el 26 de noviembre de 2015 por parte del entonces ministro de Trabajo kirchnerista, Carlos Tomada, quien durante los siete años anteriores había denegado el reconocimiento.