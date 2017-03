El entrenador de River, Marcelo Gallardo, apuntó contra la dirigencia del fútbol argentino al señalar que "lo que ha pasado últimamente ha sido asqueroso" y espera que "después de haber tocado fondo se pueda estar mejor". "La crisis tan profunda marca una tendencia que está a la vista y no nos hemos sentido protegidos. Estamos todos desprotegidos dentro del fútbol. Acá pasan cosas que las tomamos como normales. Pero llega un momento en el que toda la mierda sale para afuera y eso es lamentable", disparó Gallardo en conferencia de prensa. No dudó el entrenador en señalar que "lo que ha pasado últimamente ha sido asqueroso. Escuchar todo lo que decían (los dirigentes). La verdad uno a veces quiere abstraerse de todo eso pero no puede. Ojalá que después de haber tocado fondo se pueda estra mejor".