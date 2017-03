El secretario de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, sostuvo que al Gobierno "no le va a temblar el pulso en sancionar o echar" a los policías que detuvieron a un grupo de mujeres tras los incidentes en el final de la marcha por el Día de la Mujer, si se comprueba que se excedieron en su accionar. D'Alessandro aseveró, sin embargo, que "no hubo razzia alguna" frente a las denuncias del colectivo Ni una Menos, de la Defensoría del Pueblo porteña y de organizaciones de derechos humanos que advirtieron que el operativo policial fue "arbitrario", "violento" y "una caza de brujas". Pero tanto, la ministra de Seguridad de Nación, Patricia Bullrich, como su par porteño, Martín Ocampo, salieron a decir que la actuación policial fue "disuasiva" frente a los incidentes protagonizado por un grupo de mujeres que tiraron palos y botellazos y prendiendo fogatas en la Catedral Metropolitana en reclamo de la despenalización del aborto.



No obstante, el secretario de Seguridad porteño remarcó esta mañana que "están siendo investigados todos (los policías) y sus jefes... Iniciamos el sumario administrativo correspondiente y no nos va a temblar el pulso en sancionar o echar al funcionario público que se haya excedido en sus acciones". Durante un reportaje en radio FM Blue, D'Alessandro puntualizó: "Toda esta escalada de violencia no justifica el mal accionar policial, cualquier accionar policial que está fuera de la reglamentación va a ser sancionado". Respecto a los incidentes del miércoles último a la noche, D'Alessandro señaló: "Las imágenes hablan por sí misma, lamentablemente ante una marcha que brega por el derecho de la mujer en una marcha multitudinaria que se venía realizando en paz, un grupo de violentos empezó a dañar la Catedral agrediendo brutalmente contra periodistas, la Policía y terceros, tirando piedras y bombas molotov". "Pareciera que muchas veces la visión es que por ser policía te rompan la cabeza, y los policías también tiene derechos, hay manifestaciones que los policías terminan con heridos graves", indicó el funcionario. En el momento de la desconcentración de la marcha por el Día de la Mujer a la Plaza de Mayo, un grupo menor de feministas realizó pintadas sobre las vallas que se encontraban montadas frente a la Catedral con frases como "aborto legal" y "sin yuta no hay trata". "Macri basura, vos sos la dictadura" y "Sí se puede, hacerle un paro a Macri, se lo hicimos las mujeres", fueron los cantos que se escucharon. Además de las pintadas en vallas, prendieron bengalas, y arrojaron piedras y palos hacia la puerta de la Catedral Metropolitana, donde efectivos de Infantería de la Policía de la Ciudad reprimieron con un carro hidrante y detuvieron al menos a 20 personas.