El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, garantizó que el Gobierno llevará adelante su política económica "independientemente de que es un año electoral" y aseguró que no habrá "programa" con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Entre otras cosas, el ministro insistió además con que la inflación estará en torno al 17 por ciento anual, que la economía crecerá el 3,5 por ciento este año y descartó inconvenientes con los vencimientos de deuda. "Esperemos que no. Espero que el sector privado haga como el Gobierno, que formula su política económica independientemente de que es un año electoral. Nos gustaría que el sector privado haga lo mismo y que piense a largo plazo como nosotros", señaló Dujovne al ser consultado por el diario Ámbito Financiero si las elecciones podrían afectar las inversiones.

El titular de Hacienda aseguró además que están "contentos de volver a tener una relación madura" con el FMI, aunque descartó que el Gobierno vaya a impulsar un programa de manera conjunta con el organismo. "Nuestra política económica es autónoma. EL FMI puede decir lo que se le ocurre y nosotros hacemos lo que tenemos ganas. El FMI sólo puede pedirles medidas a los países cuando tienen un programa en el que presta y ahí empieza a marcar la cancha. Nosotros no tenemos programa con el FMI ni vamos a tener. Ahora el Fondo es un buen ámbito de discusión. No es el que vimos en el pasado", expresó. Con respecto al devenir económico, el ministro reiteró que confían en cumplir con la pauta inflacionaria del 17 por ciento, y analizó que se producirá "un fenómeno parecido al año pasado" donde "la inflación anualizada estuvo arriba del 60 por ciento y en el segundo semestre en el 18". "Ahora se tiene un primer bimestre con inflación anualizada de 22-23 por ciento pero porque en febrero tuvimos mucha suba de precios regulados. Entonces extrapolar eso al resto del año es un error porque en la segunda mitad del año vamos a tasas de inflación muchísimo más bajas", explicó. Dujovne también pronosticó un crecimiento del 3,5 por ciento, con mayor impulso "de la inversión y las exportaciones" y mucha "heterogeneidad sectorial". Consultado sobre si los futuros vencimientos de deuda pública podrían afectar la economía, aseguró que "hoy, algo más del 70 por ciento del financiamiento para 2017 está cubierto" mientras que "el año que viene ya no vamos a tener el vencimiento puntual del Bonar X de este año y vamos a tener un déficit fiscal de un punto del PBI más bajo". Por último, volvió a asegurar que las paritarias del sector privado deben ser las que las empresas "puedan pagar" porque "si redunda en una pérdida de empleo, no sirve tampoco".