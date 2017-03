La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, expresó que el porcentaje de 32,9 por ciento de pobres y 6,9 por ciento de indigentes que relevó la UCA "es un número que duele", pero afirmó que el Gobierno va a "revertir esta realidad". La funcionaria también sostuvo que no se sorprendió por los datos de pobreza que dio a conocer el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), que precisó que en los primeros nueve meses de gobierno de Mauricio Macri 1,5 millón de personas cayeron en la pobreza. Sin embargo, Stanley aseguró que "hoy la inflación está a la baja y llegan las inversiones", por lo que si se miran todos esos datos juntos, "te das cuenta de que empezamos a transitar el camino para dejar atrás de forma definitiva la pobreza".



"Es un número que duele; duele la realidad, pero estamos trabajando para revertir la realidad", sentenció durante una entrevista que publica el diario La Nación. Para la funcionaria, "la pobreza estructural en la que está inmersa parte de la Argentina es difícil de revertir en el corto plazo", al tiempo que opinó que "hay que mirar la pobreza en todas sus dimensiones", por lo que están "trabajando en el fondo de la cuestión, en generar una verdadera salida de la pobreza". "Todos los días me levanto y todos los días me acuesto con la misma preocupación. El camino es largo, pero vamos a revertir esta realidad", enfatizó Stanley, quien indicó "el primer año el Gobierno tuvo que tomar medidas para orientar el rumbo económico, hacerlo más estable", por eso "se tomaron muchas medidas sociales para resguardar el ingreso de las personas con menor capacidad adquisitiva". Frente a este escenario de pobreza, sostuvo que "hay que atacar un problema estructural que incluye problemas de hábitat y empleo en negro, entre otras cuestiones", a la vez que consideró que "la pobreza en la Argentina no está enmarcada sólo por el nivel de ingreso". Al respecto, señaló que "la situación de cada familia es muy distinta", por lo que están "haciendo un acompañamiento en las situaciones de pobreza extrema". Consultado por el objetivo del Gobierno para reducir estos índices, respondió: "Es difícil hablar de números. Nuestro compromiso es bajar la inflación. El Presidente lo ha dicho de forma muy clara. Queremos que nos evalúen por la reducción de la pobreza. Pero sería poco responsable dar un número. Es importante entender que detrás de las cifras hay un montón de familias". En cuanto a la reacción crítica de la oposición ante estos números, enfatizó que fue el Gobierno el que tomó "la decisión de visibilizar la pobreza". No obstante, remarcó que "en un país donde una de cada tres personas es pobre" no hay "lugar para la política partidaria, sino para que todos los actores de la política trabajemos juntos para erradicar la pobreza de forma definitiva", por lo que apeló "a la responsabilidad de los dirigentes".