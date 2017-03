El Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Jorge Triaca, celebró el acuerdo que se logró entre dirigentes y futbolistas para cancelar las deudas y pidió que de ahora en más "aquellos que no cumplan sean sancionados". "Hubo algunas complicaciones y nos demoramos un poco más, pero era para que los jugadores tengan la certeza que iban a recibir el dinero. Hay una parte significativa de la deuda cancelada. Hay que señalar que en el marco de institucionalidad, se tiene que contemplar que aquellos que no cumplan sean sancionados", recomendó en una entrevista con ESPN Radio Sur. El funcionario insistió con la importancia del "cuidado de las instituciones" y señaló que "tiene que haber un marco preventivo para que los clubes que incumplan tengan sanciones y que haga que en el camino no lleguemos a estas instancias".



Además, informó que "está documentado el remanente de la deuda" y "se saldó hasta enero y febrero", estado al que definió como "dentro de la normalidad". A pesar de la buena resolución de las negociaciones, Triaca aclaró que, para Futbolistas Argentinos Agremiados, "al no acatar la conciliación obligatoria, el proceso de sanciones sigue adelante", aunque "las actitudes son tomadas en cuenta".