La diputada del Frente Renovador Graciela Camaño afirmó que quienes participaron en las marchas que se sucedieron esta semana en la Ciudad de Buenos Aires mostraron “una sociedad que está disconforme y no sólo disconforme con los que estuvieron, está disconforme con los que están”. Camaño aseguró, en alusión a la actual gestión, que “el ciudadano de a pie es mucho más sencillo y quiere soluciones” pero encuentra del otro lado que “no hay sensibilidad en aceptar que un gobierno no tiene los mismos fines de una empresa”. Por otra parte, sobre el kirchnerismo sostuvo que hay una “metodología que sigue larvada, que tiene que ver con el proceso anterior, que es esto de hacer la picardía de colgarse de la marcha de la CGT” y “qué casualidad”, dijo, terminó “con un palco en medio de un escándalo”.



De todos modos, Camaño destacó que pese a lo ocurrido al final del acto que el martes organizó la central obrera “no hay que perder de vista lo otro, que me parece que es lo más importante, que es que la sociedad la está pasando mal, que los trabajadores están con problemas muy serios vinculados a que se han convertido en pobres”. Por radio Rivadavia, la diputada alineada en el massismo marcó que “quienes estuvieron en la marcha de los maestros, quienes estuvieron en la marcha de la CGT, quienes estuvieron en la marcha de las mujeres, mayoritariamente es una sociedad que está disconforme y no está sólo disconforme con los que estuvieron, está disconforme con los que están”. Advirtió que “los conflictos que tiene este Gobierno están vinculados a medidas que se están tomando que favorecen a las empresas familiares de los funcionarios públicos empezando por el Presidente” mientras que en el kirchnerismo están “aquellos que tiraban bolsos o están sospechados por coimas” y eso “también es otra cuestión que exacerba” la disconformidad. “Hay una situación que está vinculada a un cierto desasosiego, desesperanza por ver una situación que pasan los meses y no se resuelve y que también se ha manejado mal porque el propio presidente de la Nación hablaba de seis meses de paciencia para ver los famosos brotes verdes”, apuntó la legisladora. Por otra parte, Camaño sostuvo que el kirchnerismo “fue iniciador de esta saga de desocupación, esta saga de trabajadores en negro” y “saga de pobreza, de trabajadores informales, de conflictos en el trabajo” que en lo que lleva de gestión el gobierno de Cambiemos no supo encauzar. La diputada insistió en que “el ciudadano de a pie es mucho más sencillo y quiere soluciones” y lamentó que no haya “sensibilidad” de parte del macrismo en aceptar “que un gobierno no tiene los mismos fines de una empresa. Muchas veces la estrategia están planteadas en términos de la administración de una empresa y no de un gobierno”.