En 2016 se cometieron 90 femicidios en la provincia de Buenos Aires

LA PLATA- Un total de 90 femicidios fueron cometieron en la provincia de Buenos Aires durante el año pasado, período en el que se iniciaron más de 95 mil causas judiciales por hechos de violencia familiar o de género, se informó oficialmente. El dato se desprende de un informe dado a conocer hoy por la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense, que muestra una reducción de los femicidios en comparación con 2015, cuando se cometieron 98 crímenes de género. Sin embargo, el relevamiento exhibe un crecimiento en el número de procesos penales iniciados por violencia familiar, que pasó de 67.685 en 2015, a 95.557 el año pasado, lo que representa una suba del 39 por ciento, es decir 27.872 causas más.



El estudio sobre las Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) iniciadas en 2016 aseguró que, de las 1.067 causas que se instruyeron por homicidios dolosos consumados, el 8,1 por ciento fueron por casos de femicidio, y causaron la muerte de 90 mujeres. De ese total, 21 de las víctimas eran mujeres de entre 31 y 40 años; 20 de entre 41 y 60 años; 18 de entre 21 y 30 años; 15 entre 16 y 20 años; 9 con más de 60 años; 3 entre 0 y 10 años; 2 entre 11 y 15 años; y las restantes 2 no registran rango etario. En el vínculo entre la víctima y el imputado se determinó que en más del 97 por ciento de los casos "la víctima conocía al femicida", que en el 60 por ciento de los casos el autor fue la pareja o ex pareja y que en el 2,2 por ciento se trató de personas desconocidas por la víctima. Asimismo se señaló en el informe que el 33 por ciento de los femicidas fueron hombres de entre 31 y 40 años y que el 72 por ciento de los asesinatos ocurrieron en la vivienda de la víctima o de su pareja. El departamento judicial con mayor cantidad de femicidios en 2016 fue el de Quilmes con 14 casos, seguido por Lomas de Zamora con 9, y San Martín, La Plata, Moreno y La Matanza con 8 cada uno.

En cambio, en Zárate-Campana y Pergamino no se registraron casos. De las 86 causas por femicidio que sigue la justicia provincial, 47 están en la etapa preliminar, 21 quedaron extintas por fallecimiento del imputado y 18 ya fueron elevadas a juicio oral. Las restantes corresponden a 36 bajo proceso de indagatoria y 11 con victimarios prófugos.

Además, el 38 por ciento de los femicidios fueron cometidos con "armas blancas", el 32 por ciento con armas fuego, el 25 por ciento mediante otro tipo de violencia física y el 1 por ciento con la utilización de fuego. La mayor cantidad de femicidios durante 2016 se produjeron durante el mes de octubre, fecha en la que se cometieron 12 asesinatos; seguidos de los meses de agosto y diciembre, con 10 casos cada uno y en febrero y marzo con 9 crímenes, entre los principales. El informe de la Procuración señaló por último que de las 776.991 causas iniciadas durante el año pasado en toda la provincia de Buenos Aires por diferentes delitos, el 12,3 por ciento (95.557) correspondieron a casos de violencia familiar o de género. En ese sentido la Procuración General afirmó que el total de víctimas por casos de violencia familiar o de género durante el 2016 fue de 57.730 personas, entre las cuales el 74,3 por ciento fueron de sexo femenino, en su mayoría de entre 19 y 40 años.