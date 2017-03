Daer negó que Macri haya llamado a la CGT antes de la marcha para que no convocara al paro

Hécto Daer, uno de los integrantes del triunvirato que conduce la CGT, negó que Mauricio Macri haya presionado a los dirigentes de la central obrera para que no fijaran una fecha de paro nacional durante la masiva marcha del martes pasado. En una entrevista con Radio La Red, el titular del gremio de Sanidad y diputado nacional por el Frente Renovador se mostró molesto con una nota del diario Clarín que informa sobre un supuesto llamado del Presidente a uno de los jefes de la CGT. "Eso no estuvo nunca en conocimiento de los miembros del triunvirato ni de quienes componemos la mesa chica". Ante la presión de distintos sectores para que el triunvirato de mando fije una fecha para el paro, el sindicalista insistió en que la reunión del consejo directivo convocada para el jueves próximo se definirá "si hay una medida de fuerza y qué día es". "Si tenemos que fijar la fecha, la vamos a fijar. Nunca estuvo en discusión", remarcó. Pese a las críticas públicas que hicieron los hijos de Hugo Moyano al triunvirato, Daer negó que haya internas y grietas dentro de la CGT y señaló que aquellos que pretenden dividir al movimiento obrero "se van a equivocar". Además, contó que ningún integrante del Ejecutivo se comunicó con las autoridades de la central obrera tras la movilización del martes pasado. "El Gobierno no nos llamó para reunirnos ni a mí ni a ningún otro dirigente", aseveró. Daer recordó que la Casa Rosada "tiene toda la agenda de reclamos" que los gremios expusieron durante la multitudinaria concentración frente al Ministerio de Producción. "Tiene que anunciar que cambia su política aperturista indiscriminada por una política de desarrollo, de defensa de la industria; tiene que decir que deja de lado su postura de pretender ponerle tope a la discusión paritaria; tiene que dejar de generar hechos que transfieran, directa o indirectamente, beneficios a los que más tienen", apuntó.