El ex presidente de Chile Sebastián Piñera afirmó hoy que la Argentina estaba al final del kirchnerismo “al borde del precipio” y aseguró que ahora, en cambio, “está en el quirófano”, situación que describió como algo “no agradable pero necesario”. “El año 2016 fue muy duro, pero en el 2017 va a crecer, va a generar empleo y va a reducir la inflación a la mitad, algo impensable si había continuidad” en la Casa Rosada, subrayó el político trasandino, posible candidato presidencial. Al participar de un panel organizado por la revista The Economist en el hotel Alvear, de esta Capital, el ex jefe de Estado de Chile entre 2010 y 2014 sostuvo que “el presidente Mauricio Macri recibió un país mucho peor de lo que él y los argentinos creían”. “Dificultades hay muchas, pero tengo fe en que este año va a ser el de la recuperación de Argentina”, auguró Piñera, quien lidera sondeos y encuestas y la semana próxima podría anunciar públicamente su candidatura presidencial.