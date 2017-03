Día de la Mujer: vivir sin violencia

"Tantos años de movimiento de mujeres luchando por nuestros derechos hizo que se fueran estableciendo el derecho al voto, al divorcio vinculante y a obtener la patria potestad compartida. Todos fueron avances que se concretaron gracias a todo el trabajo de décadas realizado y del apoyo de la sociedad. En ese sentido el tema de la violencia machista es un tema que, no solo en la Argentina sino que en el mundo también, preocupa y afecta directamente a las mujeres. Es una realidad que impacta sobre un derecho tan fundamental como es vivir sin violencia", destacó a La Prensa Fabiana Tuñez, titular del Consejo Nacional de Mujeres. Luego agregó que "Esto termina también afectando a toda la sociedad por que por cada mujer que es víctima de violencia de genero tenemos un sin fin de víctimas colaterales de esa misma tragedia. Hijos, padres, hermanos, entre otros, sufren la ausencia de esa persona tan importante en sus vidas". Ante la ausencia de estadísticas oficiales sobre femicidios en Argentina, la Asociación Civil La Casa del Encuentro en el año 2008 produjo su primer Informe de Femicidios en Argentina. El documento sustentó el debate parlamentario y posterior aprobación de la reforma del Código Penal Argentino en lo que respecta al agravamiento de las penas en casos de homicidio en los que mediare violencia de género, a fines de 2012. "La realidad es que lentamente a partir de que se empezaron a publicar los informes de femicidio en en el año 2008, como un aporte que hizo la sociedad civil, es que claramente fuimos identificando que no eran crímenes aislados o pasionales sino que eran femicidios contra la mujer. Con los años estos temas hicieron que se fuera instalando en la sociedad el repudio generalizado y fue con su apoyo y el movimiento de mujeres que se instaló como un tema de agenda pública", destacó Tuñez quien fue una de las cofundadoras de la Asociación Civil La Casa del Encuentro. VISIBILIDAD

La difícil tarea de seguir y clasificar cada noticia sobre un nuevo femicidio permitió que por primera vez se pudiera dar una visibilidad a esta grave problemática. "Esto nos permitió tener un panorama real de lo que sucede en el país porque antes no existían números de casos. A partir del primer informe del 2008 hasta el 2013 hubo 2384 femicidios según los medios de comunicación. Esto también significa que 2919 chicos quedaron sin madres, que el 63 por ciento de estos son menores de edad, es decir, son 1859 chicos sin sus madres", destacó a La Prensa Ada Rico, presidenta de la Asociación Civil La Casa del Encuentro. En tanto en el último informe que demuestra los casos del 2016 hubo al menos 290 femicidios en todo el país. Víctimas, en su mayoría, de parejas o ex parejas. La cifra de este tipo de asesinatos es apenas superior a la del año anterior, cuando sumaron 286 casos. Aunque Buenos Aires es, por magnitud, el distrito con más casos (90), hay provincias donde el drama creció notoriamente con respecto a 2015; en Córdoba, por ejemplo, se pasó de 19 a 30 femicidios. El informe destacó que al realizar el cómputo per cápita, la trágica lista es encabezada por Jujuy: el año pasado hubo 11 femicidios, 1,63 cada 100.000 habitantes, tres veces más que en la provincia de Buenos Aires, donde la tasa fue de 0,57. La cifra actual de Jujuy super a la de 2015 en Salta, que había sido el distrito con más femicidios per cápita, con 1,56 cada 100.000 habitantes. Esta vez esa provincia tuvo una tasa de 0,9, igual que Córdoba.

Además de los 290 crímenes por violencia de género, hubo 37 vinculados (hombres y niños asesinados para causarles dolor a las mujeres o porque se interpusieron para defenderlas). También, el 84 % de las mujeres no había denunciado previamente a sus agresores ni habían requerido medidas de protección. DEFENSA

Entre los femicidios del 2016 hubo también casos excepcionales, como el que ocurrió en un penal de Tucumán, donde un preso mató a su novia allí donde estaba detenido por haber asesinado a otra mujer. Además, a diferencia de años anteriores, en los que la mayoría de las víctimas fue baleada, el año pasado la principal modalidad de femicidio fue el apuñalamiento. También aumentaron los casos con abuso sexual con 31 violaciones, frente a los 27 de 2015 y los 21 de 2014. "Podemos identificar un aumento de la crueldad en los femicidios. Eso es claro y evidente. También es cierto que los medios, porque hay más sensibilidad al tema y un mayor compromiso al respecto, difunden más por lo que la sociedad repudia esto. Creo que es muy importante cómo los medios de comunicación comunican el tema. Porque lamentablemente tuvimos un femicidio múltiple en Hurlingham donde se mostraba a los cuerpos de las chicas muertas en la calle y no se percibió la imagen negativa que es para las otras mujeres que aun están inseguras por denunciar. Miran esto por la televisión y lo que se les viene a la mente es si ellas no terminaran igual. Por eso es importante transmitir al mismo tiempo los recursos que la mujer tiene para defenderse", enfatizó Tuñez. Por otra parte, el incremento de nuevos casos de femicidios motivó a que muchas mujeres víctimas de la violencia comenzaran a salir a las calles o acudir a entidades especializadas en el tema para reclamar por el derecho a vivir sin agresiones, tanto para ellas como para sus familias. "Este cambio posibilitó por suerte que cada vez más mujeres denuncien y pidan ayuda. Para tener una idea la línea 144 durante el 2016 recibi 600 mil llamados desde todo el país y en lo que va el 2017 ya tenemos 30 mil consultas. Lo que es importante de este dato es que mas del 30 por ciento de las personas que se comunican son mujeres que lo hacen por primera vez con un dispositivo del Estado", enfatizó Tuñez. Luego agregó que "Con lo cual cada vez mas mujeres se animan por lo menos a consultar. Un ejemplo reciente fue que una mujer que llamo desde una provincia del sur el 7 de enero. Gracias al trabajo del equipo de seguimiento el 14 de enero hizo la denuncia. Es un caso concreto de qué manera cuando la mujer pide ayuda y hay un dispositivo que funciona y un equipo de seguimiento del CNN, se la puede asesorar y pudo hacer la denuncia. Son cuestiones que la van ayudando de a poco a alejarse de ese vinculo de violencia. Porque la realidad es que si hubo 600 mil llamados al 144, que un hito para esta línea de ayuda, también significa que cada vez más mujeres llaman para no terminar muertas. Sino tendríamos 600 mil femicidios y no los tenemos". ACOMPAÑAR

De la mano de la mayor concientización social de esta grave problemática también fue necesario que el Estado respondiera a esta urgente necesidad por parte de las víctimas que salieron a reclamar recursos para defenderse de sus agresores. En el año 2010 el Congreso sanción la Ley Nacional contra la violencia de genero (26.485) que previene y sanciona las conductas que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como privado, basadas en una relación desigual de poder, afectan la vida, la libertad o la seguridad personal de las mujeres. Sin embargo, hasta el año pasado subsistía la deuda de implementar un plan que abordara la violencia y sus tipificaciones, además que tomara las medidas necesarias para prevenir y resguardar a las mujeres contra la violencia de género. "El plan abarca el período 2017-2019 pero desde el año pasado se comenzó a ejecutar la ampliación de la línea 144. Además, se inauguraron hogares de protección integral que estaba parados desde la gestión anterior y este primer semestre se van a inaugurar 6 hogares más para luego seguir con la construcción de otros 36 hogares en distintas provincias", destacó Tuñez. Luego concluyó que "Es importante acompañar a la mujer en forma integral para que pueda hacer la denuncia. Porque también es verdad que el Estado no puede intervenir si no hay una denuncia explicitada".