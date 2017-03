Procesan y embargan a Parrilli y a otros cuatro ex funcionario

08.03.2017 | Fuentes judiciales informaron que los otros encausados son Katya Daura, ex titular de la Casa de la Moneda; Javier Alberto Grosman, ex titular de la Unidad Ejecutora del Bicentenario; Diego Oller y Matías Njirja.

El juez federal Claudio Bonadio procesó hoy y trabó embargos al ex secretario de la Presidencia Oscar Parrilli y cuatro ex funcionarios más por supuesto fraude al Estado con el proyecto de un libro elogioso de los gobiernos kirchneristas, que no llegó a editarse. Fuentes judiciales informaron que los otros encausados son Katya Daura, ex titular de la Casa de la Moneda; Javier Alberto Grosman, ex titular de la Unidad Ejecutora del Bicentenario; Diego Oller y Matías Njirja. A todos ellos el magistrado los encontró, en principio, responsables del delitos de "defraudación a la administración pública por administración abusiva o infiel" y ordenó trabarles embargos por 800 mil pesos a cada uno.



La causa se había iniciado por una denuncia de la actual presidencia de la Sociedad de Estado Casa de Moneda, que había encontrado una gran cantidad de papel que se encontraba almacenado en los depósitos de la institución y no estaba debidamente inventariado. JII SA cual se encomendó la impresión de libros a SECM, y que dicho papel fue adquirido a la firma ‘Celulosa Argentina S.A.’, con motivo de haber participado esa sociedad en la referida licitación”, añade. Además, señala que “se determinó que SECM abonó facturas a la firma ‘Celulosa Argentina S.A.’ por mas de $2.500.000, con motivo de la entrega de papel en la Planta de Retiro y en el depósito de la firma ‘Anselmo Morvillo S.A.’, y que dicho papel nunca fue utilizado, asimismo por la última de las firmas referenciadas le reclama a SECM la suma de $1.658.842 por el almacenaje del referido papel”. Y agrega: “Mediante el sondeo administrativo realizado se constató que nunca se realizó la entrega de libros, no recibiendo SECM intimación alguna por parte de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación con motivo de ese incumplimiento. Asimismo que se había percibido la suma de pesos ochocientos mil ($ 800.000) en concepto de anticipo del mencionado organismo del Poder Ejecutivo Nacional.