Stolbizer pedirá el procesamiento de Cristina Kirchner y sus hijos Florencia y Máximo en la causa Los Sauces

La diputada nacional Margarita Stolbizer (GEN) anticipó que "hoy o mañana" pedirán el procesamiento de los imputados en la causa "Los Sauces" que involucra, entre otros, a la ex presidenta Cristina Fernández y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner. La legisladora, en una conferencia de prensa realizada en el anexo de la Cámara de Diputados, respondió a la acusación de la ex mandataria acerca de haber comprometido a sus hijos: "Ella los terminó involucrando por delitos cometidos por sus padres. No tiene por qué reclamarle a nadie", consideró. La referente del GEN también negó que con sus denuncias pretenda apartar a la ex Jefa de Estado al señalar que "no hay un intento de proscripción ni persecución política de la señora de Kirchner, sólo hay una investigación judicial de los delitos que se cometieron en la administración pública".



Y recordó que el artículo 36 de la Constitución Nacional establece como pena accesoria para funcionarios que cometen actos dolosos contra el Estado la inhabilitación "por el tiempo que determinen las leyes para ocupar cargos o empleos públicos". Stolbizer estuvo acompañada en la rueda de prensa por la abogada Silvina Martínez, que la representa en las denuncias y presentaciones que hace en la Justicia federal. Ayer al declarar por escrito, la ex Presidenta tildó a Stolbizer de "denunciante crónica" en su contra y la acusó de pretender "no sólo mi inmediata detención, sino además exigen proscribirme de cualquier tipo de actividad política". Y mencionó en forma irónica a "la sociedad (entre el juez Claudio) Bonadio y Stolbizer de objeto inconfesable por ilegal: perseguir a Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos". Stolbizer fue la denunciante original contra Fernández en los expedientes "Los Sauces" y "Hotesur" que, según consideró la ex Presidenta, son "dos causas judiciales con dos jueces diferentes por un mismo y único hecho, y con idénticos protagonistas: contratos de alquiler de inmuebles suscriptos con los mismos contratistas de obra pública. Un verdadero escándalo jurídico y político".