Peña minimizó las marchas y contramarchas del Gobierno

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, minimizó hoy las marchas y contramarchas del Gobierno en varios temas, como el acuerdo con el Correo Argentino, el cálculo de la mejora jubilatoria o en el caso de la aerolínea Avianca, y señaló que "errores son las políticas públicas que nos llevaron a la pobreza o a que muera gente en accidentes evitables", como el del tren Sarmiento en Once. Además, negó que exista falta de coordinación en el Gobierno, al sostener que "es un mito. El año pasado hemos sancionado un récord de leyes. ¿Eso no es coordinación política?", contrapuso. En el marco de un seminario de la revista británica The Economist, en el Hotel Alvear, Peña fue consultado sobre los "errores no forzados" del Gobierno, a lo que respondió: "Quienes nos han gobernado tienen una gran autoestima y nada de autocrítica, el desprecio con el que hablan de nuestra expresión política habla de una incapacidad de liderarse a sí mismos. Sería importante una mayor generosidad de quienes vienen desde hace tiempo, y hacerse cargo".



En ese contexto, agregó que "errores son las políticas públicas que nos llevaron a la pobreza, que muera gente en accidentes evitables, que nuestra política exterior fuera sólo Venezuela e Irán, o la corrupción escandalosa. Nosotros estamos en un eje central de todo lo que dijimos que íbamos a hacer". El ministro coordinador aprovechó para volver a cuestionar la herencia recibida del kirchnerismo en diciembre de 2015: "Hubo mucho engaño en el pasado. Estos 15 meses han sido de tomar conciencia de lo que nos pasaba, la sociedad se encontró con una realidad distinta a la que se venía planteando desde el Estado". "Una parte minoritaria desde el primer día estuvo en contra de este cambio porque estaban muy contentos con el kirchnerismo, pero la mayoría de la sociedad quiere que esto funcione y pone el hombro", remarcó.