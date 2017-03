El gobierno de Sante Fe niega el cierre de plantas en Sancor

Santa Fe - El secretario de Lechería de Santa Fe, Pedro Morini, aseguró hoy que la provincia no posee "ninguna información sobre cierre de plantas o despidos de obreros" en la cooperativa Sancor, pero trabajadores denuncian que están en riesgo 500 puestos laborales por paralización de la producción. Afiliados al Sindicato de Camioneros cortaron el tránsito en el kilómetro 25 de la colectora de la autopista Panamericana, frente a una planta de la empresa en la localidad bonaerense de Don Torcuato, al denunciar que no habían cobrado sus sueldos. "Hay 500 despedidos de distintos gremios y 2.000 camioneros no cobraron el sueldo de febrero; sólo el 20 por ciento", dijo Pablo Moyano, secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, que llegó hasta el lugar de la protesta.



La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (ATILRA) indicó que Sancor les comunicó ayer que tiene que hacer una reestructuración de la compañía que implicará retiros voluntarios, jubilaciones y traslados, pero subrayó en un comunicado de prensa que "hasta el día de la fecha, no se han registrado envíos de telegramas de despido". El secretario de Lechería santafesino, en cuya provincia está la oficina central de Sancor, sostuvo que "por ahora, no hay ningún despido", pero la firma "tiene que reestructurar su estructura empresarial" y advirtió por falta de leche por "malas políticas para el sector lácteo" del gobierno anterior. "Hoy, hay plantas paralizadas porque no tiene leche para procesar. Lo que hay son trascendidos periodísticos y hoy todos los empleados están cobrando su sueldo”, aclaró el funcionario y subrayó: "Nosotros no tenemos ninguna información sobre cierre de plantas o despido de obreros". Morini dijo, incluso, que en el gobierno santafesino "sabemos que la empresa está en tratativas para vender o concretar una fusión con otras empresas. SanCor no está quebrada; tiene un problema financiero. SanCor es tan grande que caben varias General Motors”. En declaraciones a LT 10 Radio Universidad y, al ser consultado si el gobierno nacional puede ayudar o salvar a SanCor, sostuvo que "la ayuda no fue suficiente" porque "un crédito de 200 millones de pesos es el pago de dos días de leche para esta empresa”. “SanCor tiene que reestructurar su estructura empresarial. El problema es que la falta de leche aceleró esta cuestión. Ahora, la Serenísima tampoco está bien. No se oliven que venimos de muchos años de malos manejos políticos del gobierno nacional en relación al sector lácteo”, insistió el funcionario.